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Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

2024-09-13 16:56:43
Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

Soykırımcı İsrail askerleri, şehit ettiği Ayşenur için protesto yapmak ve cuma namazı kılmak için toplanan Filistinlilere engel oldu.

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#1
Foto - Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

İşgalci İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de öldürüldüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde cuma namazı kılmak ve protesto yapmak isteyen Filistinlilere engel oldu. Filistinliler, cuma namazında Türk aktivist Eygi'yi anmak için Beyta beldesindeki bir tepede toplanırken İsrail askerlerinin engeliyle karşılaştı. İsrail ordusu, çok sayıda birlik ve zırhlı aracıyla bölgede konuşlandı. Belde halkına, bölgenin askeri alan olarak ilan edildiğini ileten İsrail askerleri az sayıda yaşlı erkeğin toplanılmak istenen tepede namaz kılmasına izin verdi. İsrail askerlerinin engellediği Filistinliler daha aşağı bir noktada hem cuma namazı hem Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı. İsrail ve başka ülkelerden işgal karşıtı uluslararası dayanışma aktivistleri de bölgeye geldi.

#2
Foto - Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

Belde halkı geçen hafta gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Eygi'nin fotoğrafını beldede birçok noktaya astı. Filistinliler, Ayşenur Ezgi Eygi'yi anarak "Beyta'ya geldi şehit oldu buradan Türkiye'ye gitti" şeklinde slogan attı. İsrail askerleri ise Filistinlileri alandan uzaklaşmaya zorladı. Beyta sakini Filistinli Mahmud Abdullah, İsrail askerlerinin geçen hafta protesto sakin olduğu sırada iki el ateş ettiğini ve biriyle Ayşenur'u hedef aldığını söyledi.

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Foto - Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

Belde halkının ortaklaşa Ayşenur Eygi için vurulduğu noktada bir anıt yapmak istediklerini dile getiren Abdullah, "uluslararası hak örgütleri, tüm ilgili kurum ve kuruluşların beldelerine gelerek topraklarının nasıl gasbedildiğini ve uğradıkları zulmü görmelerini istediklerini" belirtti. Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada "çevrede sükunetin hakim olduğunu" vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.

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Foto - Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

İsrail ordusu, Türk aktivist Eygi'nin "İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini" itiraf etmiş ancak Eygi'nin "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini" savunmuştu. Filistin Adli Tıp Kurumunun Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtilmişti.

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Yorumlar

Gültekin

AYIPLI MALUM DEVLETLER, AYIPLI VAHŞİ İSRAİL'İN YAPTIKLARINI TV İZLER GİBİ İZLİYOR, BU İNSANLIK AYIBI KARŞISINDA BATILILARIN NİÇİN HİÇ SESLERİ ÇIKMIYOR, BU AYIBIN PİSLİĞİ ONLARA DA BULAŞMIŞTIR.
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