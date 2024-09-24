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Yaşam
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Hem sağlığına kavuştu hem meslek sahibi oldu

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hem sağlığına kavuştu hem meslek sahibi oldu

Manisa'da yaşayan Fevziye Katırcı su kabağı hobisini mesleğe dönüştürdü. Su kabaklarına şekil veren kadın bu girişimle birlikte sağlığına da kavuştu.

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Foto - Hem sağlığına kavuştu hem meslek sahibi oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan'da 12 yıldır su kabağı tasarımcısı olarak çalışan Fevziye Katırcı, hobisi sayesinde hastalıklarını yendiğini söyledi. Ham olarak elde ettiği su kabaklarını süs eşyasına çeviren 70 yaşındaki Fevziye Katırcı, el emeği ile geçimini de sağlıyor. Hobisi sayesinde sağlığına da kavuştuğunu dile getiren Fevziye Katırcı, “Ben bu işi 12 yıldır yapıyorum ama profesyonel olarak 7 yıldır yapıyorum. Bu iş bana sağlık yönünden çok şey kazandırdı. Nasıl anlatayım; önceden 36 tane hap içiyordum, bu haplar beni kötü hale getirmişti. Artık masalarda uyumaya başlamıştım. Evde başımı kaldıramıyordum. Bu iş beni çok rahatlattı. O haplardan kurtuldum. Bana manevi çok büyük faydaları oldu. Allah'ım herkese böyle güzel şeyler nasip etsin. Ben çok memnunum” şeklinde konuştu.

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Foto - Hem sağlığına kavuştu hem meslek sahibi oldu

Su kabağı tasarımcılığının büyük emek istediğini dile getiren Katırcı, "Bu kabaklar bana ham vaziyette geliyor. Bu kabaklar kuruduktan sonra biz bunları ıslatıyoruz. Önce kazıyarak dış zeminini temizliyoruz. Kuruduktan sonra da eğer lamba yapacaksak altını 3,5-7 cm ebadında açıyoruz. Değişik aparatlar var bu aparatlarla bunların içini temizliyoruz. Değişik işlemlerden geçirdikten sonra desenlerle süsleyerek makinemizle değişik şekiller vererek süslüyoruz. Büyük emek isteyen bir iş. Ben filografi de çalıştım. Çivi çakarak telle örüyoruz. Telle çivinin aşkı diyoruz bu çalışmaya" şeklinde konuştu.

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