Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor! Gören Türkiye'den istiyor

"Aerodyne ile özel bir işbirliği kurmak, TİTRA için önemli bir kilometre taşıdır. Bu işbirliği, gelişmiş İHA teknolojimizi çeşitli endüstrilere tanıtma ve erişimimizi genişletme konusunda bize büyük bir fırsat sunuyor. Aerodyne ile birlikte müşterilerimize büyük değer sunacağımıza inanıyoruz."