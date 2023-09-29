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Gıda
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Hem doğal hem lezzetli

2023-09-29 16:49:23
Hem doğal hem lezzetli

Tokat'ta vatandaşlar, salça ve kuşburnu marmelatının marketten hazır almak yerine bin bir zahmetle kendileri hazırlıyor.

#1
Foto - Hem doğal hem lezzetli

Tokat'ta yemeklerin vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası için ev hanımlarının tatlı telaşı devam ediyor. Ekonomik, doğal ve lezzetli olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle yapılan salça ve kuşburnu marmeladı, binbir zahmetle hazırlanıyor.

#2
Foto - Hem doğal hem lezzetli

Birçok aşamadan geçen salça ve kuşburnu marmelatı saatlerce kazanlarda kaynıyor. Hazırlanan salça ve kuşburnu marmelatı, kış boyunca vatandaşların sofralarında kendine yer buluyor.

#3
Foto - Hem doğal hem lezzetli

Evde yapılan salça ve kuşburnu marmelatının daha sağlıklı olduğunu belirten Mustafa Çoban, "Domates tarladan, bahçeden toplanıyor, kasalarla buraya geliyor.

#4
Foto - Hem doğal hem lezzetli

. Burada yıkanıyor, ardından naylon torbaların içine koyulup bağlanıyor. Sonrasında domates ve suyu ayrılıyor. Bu işlem çuvalların dipleri delinerek yapılıyor. Domates çekme makinesinde çekildikten sonra kabuk ve domatesin çekirdeği ayrılıyor. Ardından çıkan çekirdek kısmı burada kaynatılıyor.

#5
Foto - Hem doğal hem lezzetli

Lezzeti çok güzel, biz buna alıştık, başka salça yiyemiyoruz. Çok kaliteli oluyor, doktorların da bir kısmı öneriyor.

#6
Foto - Hem doğal hem lezzetli

Kuşburnu dağlardan toplanıyor, dikenli bir yapısı vardır. Zahmeti kadar lezzeti de güzeldir. Yıkama işleminin ardından kazanda kaynıyor. Kaynama işleminin ardından üzüm suyuyla süzülüyor. Bu işlemin de ardından doğal kuşburnu oluyor" şeklinde konuştu.

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