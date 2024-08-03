2024-08-03 09:10:04 Helikopterin düşme anına tanık olan köylüler o anları anlattı
Adana’nın Kozan ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin mürettebatına yardıma koşan Emin Ulutaş ve Sinan Hopur, yaşadıkları korku ve panik dolu anları anlattı. Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden Mİ 8 tipi helikopterin saat 15.45’te Gökdere Barajı'ndan su alırken düştüğü anlara tanık olan Emin Ulutaş ve akrabası Sinan Hopur, yaşadıkları o korku dolu anları anlattı. Kazadan sağ kurtulan helikopterdeki 3’ü Rus, 2’si Türk 5 kişilik mürettebat ile aralarında geçen diyaloğu aktaran Emin Ulutaş, “Biz aşağı baraja, zeytinlik için gitmiştik. Yukarıdan helikopter geldi, barajdan su almaya çalıştı. Birincide alamadı, ikinci denemesinde alırken tepesinin üstüne gitti. Bir anda kayboldu gitti. Beş tane vatandaş da sonra dışarı çıktı. Tam çıkarken görmedim. Düşerken gördüm. Yalnız beş arkadaş çıktı dışarı. Biz de yetiştik onlara. Biri yaralıydı kaşından. Ondan sonra aşağıdan barajdan bot geldi.