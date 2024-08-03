Helikopterin düşme anına tanık olan köylüler o anları anlattı

Ondan sonra olay yerine uzak mesafe kaldığım için araçla hemen 2-3 dakika içinde olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik. Vardığımızda pilotlar ve personeller suyun yüzeyine çıkmışlardı. Dedik herhangi yaralı var mı? 'Yok, sadece yaralıyız' dediler. Ondan sonra tekrar 112'yi aradım, jandarmaya bilgi verdim. Gökdere Barajı'nın güvenliğinden bot istedim. Oradan bot geldi. Ayrıca şahısların yaşadığının bilgisini verdim. Bir sıkıntı yaşanmasın, trafik kazası olmasın diye. Daha sonrasında da botlar vasıtasıyla şahısları güvenli bölgeye gönderdik. Pilotlarla konuştum. Bir tanesi Türk'tü, olayı anlattı. Bize de sordu hatta 'Olay nasıl yaşandı?' diye, kendi çok farkında değildi. 3 tane Rus, 2 Türk vardı.