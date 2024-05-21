Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! Reisi'nin ölümünde cevap bekleyen sorular

ERDOĞAN: ZOR GÜNÜNDE KOMŞUMUZ İRAN'IN YANINDA OLACAĞIZ BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında "Değerli mevkidaşım, kardeşim Reisi'ye ve aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına, en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacak" dedi. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir'i telefonla arayarak taziyelerini ilettti. Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Başkan Erdoğan dün ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.