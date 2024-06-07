Helikopter ebeveyni olan çocuklar büyüyemiyor! Tek odağı çocukları olanlar dikkat! Kontrol edin

Kilit, helikopter ebeveynlerin, çocukları okulda arkadaşlarıyla tartıştığında aşırı müdahale ettiklerini, neredeyse karşı taraftaki çocukla bire bir tartışmaya girdiklerini, "Çocuğuma hiç kimse dokunamaz' şeklinde davrandıklarını dile getirerek, böyle durumlarda her zaman ebeveynlerin ebeveynlerle, çocukların çocuklarla konuşması gerektiğini bildirdi. "Psikiyatrik rahatsızlıklar ve kişilikte kaymalara yol açıyor" Helikopter ebeveynlerin, çocuklarının gelecek yaşamlarında neden oldukları sorunları aktaran Kilit, şöyle devam etti: "Çocuklarda kaygı bozuklukları, sıkıntı verici olaylarla başa çıkamama, hayatı daha depresif ve kaygılı algılama, tek başına birey olma konusunda problemler yaşama, öz güven düşüklüğü, ego bütünleşmesiyle ilgili sıkıntılar, bunlardan kaynaklı takıntı bozuklukları ve depresif bozukluklar gibi psikiyatrik rahatsızlıklar ve kişilikte kaymalara yol açıyor. İş ve üniversite yaşamında, ilişkilerinde, sosyal problem çözmelerinde, karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarında, bir değişim yaşadığında tekrar ayağa kalkabilme potansiyelerinde, travma algılarında sorunlara neden oluyor."