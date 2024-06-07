Helikopter ebeveyni olan çocuklar büyüyemiyor! Tek odağı çocukları olanlar dikkat! Kontrol edin

Helikopter ebeveyn olmamak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Kilit, "Şunu bilmek lazım: Bu çocuk bizim parçamız değil, ayrı bir birey. Tabii ki bu çocuğun kurallara ve sınırlara ihtiyacı var çünkü bu çocuklar bizim yaşadığımız hayatlara çıkacaklar. Biz kurallarla yaşamıyor muyuz, her istediğimiz oluyor mu? Öncelikle bunları bilerek işin içine gireceğiz. Kurallar koyacağız ama kuralları ve sınırları yaşı doğrultusunda çocuğumuza açıklayacağız. Neden bu kurallara uyması gerektiğini ve ileride ona nasıl faydaları olacağı söyleyeceğiz." bilgisini aktardı.