Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

Dünyaca ünlü futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023 oyunundaki en iyi genç futbolcular belli oldu. En iyi 10 wonderkid listesine Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler yıldız isimleri geride bıkarak damga vurdu. Dünyanın en popüler menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager'in Kasım ayında 2023 versiyonu yayınlandı. Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.