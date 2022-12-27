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Spor
12
Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

2022-12-27 12:00:38
Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

Dünyaca ünlü futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023 oyunundaki en iyi genç futbolcular belli oldu. En iyi 10 wonderkid listesine Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler yıldız isimleri geride bıkarak damga vurdu. Dünyanın en popüler menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager'in Kasım ayında 2023 versiyonu yayınlandı. Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.

#1
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

POTANSİYEL YETENEĞE GÖRE BELİRLENİYOR Bir futbolcunun 'wonderkid' statüsü alıp almayacağı, oyunun veri tabanında yer alan 'potansiyel yetenek' puanıyla belirleniyor. Oyun içinde görülemeyen bu gizli değer, gerekli yeteneğe sahip oyuncuların doğru antrenmanla 21 yaşına geldiğinde 'wonderkid' olmasını sağlıyor. Listede Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de yer aldı ve milli futbolcu listeye damga vurmayı başardı. EN İYİ 10 WONDERKİD LİSTESİNE ARDA GÜLER DAMGASI Oyunun bu seneki versiyonundaki wonderkidler de belli oldu. En iyi 10 wonderkidin belirlendiği listeye Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler damga vurdu.

#2
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

İşte Footbal Menager 2023’ün en iyi 10 wonderkid'i... 10 | Puanı: 90 - Ansu Fati - Yaş: 19 - Sol Kanat/Forvet - Barcelona - İspanyol

#3
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

9 | Puanı: 90 - Yeremy Pino - Yaş: 19 - Sağ-Sol kanat/Forvet - Villareal - İspanyol

#4
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

8 | Puanı: 90 - Jude Bellingham - Yaş: 18 - Orta saha - Borussia Dortmund - İngiliz

#5
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

7- Puanı: 91 - Eduardo Camavinga - Yaş: 19 - Orta saha - Real Madrid - Fransız

#6
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

6 | Puanı: 91 - Bukayo Saka - Yaş: 20 - Sağ Kanat - Arsennal - İngiliz

#7
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

5 | Puanı: 92 - Harvey Elliott - Yaş: 19 - Orta saha/Sağ-sol kanat - Liverpool İngiliz

#8
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

4 | Puanı: 92 - Jamal Musiala - Yaş: 19 - Orta saha/Sağ-sol-kanat - Bayern Münih - Alman

#9
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

3 | Puanı: 92 - Pedri - Yaş: 19 - Orta saha/Sağ-sol-kanat - Barcelona - İspanyol

#10
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

2 | Puanı: 92 - Arda Güler - Yaş: 17 - Ofansif orta saha - Fenerbahçe - Türk

#11
Foto - Helal olsun sana! Müthiş listeye Arda Güler damgası

1 | Puanı: 95 - Endrick - Yaş: 15 - Forvet - Real Madrid - Brezilyalı

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