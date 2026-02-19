İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

İLK OLARAK REFAH'TA KONUŞLANACAK - Jeffers, ayrıca ISF'nin ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacağını ve kontrol alanının bölge bölge genişleyeceğini söyledi. Jeffers, uzun vadeli planın Gazze'ye 20 bin ISF askeri konuşlandırmak ve 12 bin polisi eğitmek olduğunu belirtti. Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, ise bugün Gazze Şeridi'nde yeni geçici polis teşkilatına yönelik başvuruların başladığını belirterek, "Filistin polis gücü için işe alım sürecini başlattık ve ilk birkaç saat içinde, Gazze'de kurulacak yeni geçici Filistin polis gücüne katılmak için 2 bin kişi başvurdu" dedi.