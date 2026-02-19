  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti Mimar Sinan’ın ustalık eseri yeniden ışıklandı! Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti Fıkra değil gerçek! Bir adım atıp bir dakika önce oruç açıyorlar Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında 5 ülke Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt etti. İşte Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke...

1
#1
Foto - İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

#2
Foto - İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

5 ÜLKE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK - Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, toplantıda yaptığı konuşmada 5 ülkenin Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Bugün, ilk beş ülkenin ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) için asker göndermeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk. Mısır ve Ürdün ise polis eğitimi için taahhütte bulundu" dedi.

#3
Foto - İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

İLK OLARAK REFAH'TA KONUŞLANACAK - Jeffers, ayrıca ISF'nin ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacağını ve kontrol alanının bölge bölge genişleyeceğini söyledi. Jeffers, uzun vadeli planın Gazze'ye 20 bin ISF askeri konuşlandırmak ve 12 bin polisi eğitmek olduğunu belirtti. Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, ise bugün Gazze Şeridi'nde yeni geçici polis teşkilatına yönelik başvuruların başladığını belirterek, "Filistin polis gücü için işe alım sürecini başlattık ve ilk birkaç saat içinde, Gazze'de kurulacak yeni geçici Filistin polis gücüne katılmak için 2 bin kişi başvurdu" dedi.

#4
Foto - İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

GAZZE BARIŞ KURULU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı. Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu. Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

#5
Foto - İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planının ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti. 16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu. Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Bu ülkelerin bir ikisi hariç kendine hayrı yok ki Gazzeyi korusun Türkiye niye yok ? Türk askeri yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu
Gündem

İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşala..
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"
Gündem

Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

İSTANBUL Boğazı’nın eşsiz manzarasını uyuşturucu ve ahlaksızlık yuvasına çeviren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında mide bulandıran ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23