Hedeflerini duyunca gurur duyacaksınız! Pırıl pırıl gençlik işte tam da bu

Teknoloji geliştirme hevesi içerisinde olduklarını söyleyen Arabacı, “Biz DENEYAP’da aynı sınıfta okuyorduk. Bu fikir sunulduktan sonra arkadaşlar olarak sınıf ortamında biz de yapabiliriz, biz de istekliyiz şeklinde bir araya geldik. Kendimiz dedik elektrikli araba yapalım zor değildir her halde yapan yapıyor diye biz de giriştik bu işe. Biz arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Şuan bunla ilgili bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bizi buraya iten teknoloji geliştirme hevesimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler ortaya koymak. Bizi buraya getiren yeni şeyler üretme hevesimiz. Hem üretime geçmesini hem de daha gelişmiş arabalar geliştirmeyi hedefliyoruz. İleride elektronik haberleşme mühendisi olmak istiyorum” dedi. Fizik öğretmeni ve DENEYAP atölyesinde eğitmen olan Hamza Kayar, “Burada tanıştık bir takım kurduk. Bu takım elektrikli araç yarışmasına şu aşamada. Rapor aşamasında devam ediyorlar. Birkaç gün sonra bu raporu bitirip TEKNOFEST yarışması için başvurularını tamamlayacaklar. Bu öğrencilerimiz lise öğrencileri hepsi farklı okullardan geliyorlar. Eyüp DENEYAP atölyesi bünyesinde elektrikli araç yapıyorlar. En az elektriği yakan, en az enerji ile ilerleyen araç yapacaklar amaçları bu. Şuanda rapor aşamasında raporlarını hazırlıyorlar. Finalde önlerinde hareket eden hatta enerji harcayan ve sürücünün bir tanesi de öğrencimiz olacak. Biz burada takım danışmanı olarak öğrencilere görev dağılımı yapıyoruz. Hangi öğrencimizin hangi görevi yapacağını tek tek dağıttıktan sonra yapmış olduğu çalışmaları proje bitiminde birleştiriyoruz. Takıldıkları bir nokta olursa ve ya zorlandıkları bir nokta olursa biz danışman olarak onlara rehberlik yapıyoruz. Ama projenin fikir uygulama, düşünce bütün aşamaları tamamen öğrencilerimize ait. Özgün bir eserdir bu. Biz kesinlikle başka bir katkıda bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı.