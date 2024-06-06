Hedef çok büyük çok! Gardaş Türkiye’ye geliyor

İHRACATTA MAKİNELER, İTHALATTA BAKIR EŞYALAR ÖNE ÇIKIYOR Türkiye'nin ülkeye ihraç ettiği ürünler arasında geçen yıl 540,1 milyon dolarla makineler, mekanik cihazlar, aletler ve bunların aksam ve parçaları ilk sırada yer aldı. Bu ürünleri 131,4 milyon dolarla elektrikli makine ve cihazlar ile bunların aksam, parça ve aksesuarları, 117 milyon dolarla plastikler ve mamulleri, 88,5 milyon dolarla boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar ve mürekkepler izledi. Özbekistan'dan ise en çok bakır ve bakırdan eşya ithal edildi. Bu ürünlerden geçen yıl 473,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Söz konusu ürünü 340,3 milyon dolarla pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ürünleri izledi. Özbekistan'a geçen yıl gerçekleştirilen yabancı yatırımların yüzde 6,4'ünü Türkiye'den yapılanlar oluşturdu. Türkiye, geçen yılki yatırımlar bazında Çin, Rusya ve Suudi Arabistan'dan sonra ülkedeki en büyük yatırımcı konumunda yer alıyor. "ÖZBEKİSTAN'DA 1900 TÜRK FİRMASI FAALİYETTE" DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkenin kapılarını dünyaya açtığını belirten Özgüven, "Bizim öncesinde hem siyasi hem ekonomik ilişkilerimiz çok iyi değildi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan iyi bir diyalog sağlayınca ilişkiler ciddi anlamda gelişti. Ülke insanı Türkiye'ye sıcak bakıyordu. Tercihlerini de Türkiye'den yana kullanmaya başladılar. Dolayısıyla ilişkiler üst düzeye çıkmaya başladı. Bu ekonomik anlamda da göstergelere yansıdı." diye konuştu. Ticaret hacmindeki artışa dikkati çeken Özgüven, hacimde zirveyi gördükten sonra Özbekistan'ın gümrük anlaşmalarına ilişkin Çin ve Rusya kaynaklı düşüş yaşandığını anlattı. Özgüven, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısının yapılacağını dile getirerek, "Burada alınacak kararların ticaret hacmini geliştireceğini umuyoruz." dedi. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi hedefine ilişkin bilgi veren Özgüven, "İlk aşamada 5 milyar dolar, ikinci aşamada 10 milyar dolarlık dış ticaret hedefi var. Özbekistan'ın gümrük anlaşmalarından kaynaklı çeşitli engeller olsa da bunları aşarsak ticaret hacminin artacağını düşünüyoruz." görüşünü aktardı. Özgüven, Özbekistan'daki Türk yatırımlarına ilişkin de şunları kaydetti: "Özbekistan'da faaliyette olan kayıtlı 1900 Türk firması var. Bunların da yatırımları yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde. Bunun dışında Türk müteahhitlerinin üstlendiği projeler 7,2 milyar dolar seviyesinde şu an. Bu projeler genelde altyapı, üstyapı ağırlıklı ama çoğunluğu üstyapı."