HDP’nin içtüzüğü Kandil’de yazıldı

"DBP'Yİ DE DAĞ KADROSU YÖNETİYOR" Belediyelerin ise örgüt tarafından kurulan DBP tarafından idare edildiğini anlatan Ovalıoğlu "DBP örgütün amaçlan doğrultusunda kadro yetiştirmek ve bölgeye yani kürdistan coğrafyasına amaçlarını yaymak için kurulmuş bir partidir. Amacı yerel yönetimler üzerinden Kürt bölgesinde örgütün ideolojisini yaymak, HDP'nin amacı ise bir çatı partisi görevi görerek farklı etnik ve kültürel bileşenleri de içerisinde göstererek Türkiye partisi gibi faaliyet yürütmekti. Bu şekilde ayrışıyor, ayrıştırmaya başladılar daha sonra. Ama HDP'nin ana omurgası örgüt tarafından belirlenir, yine başka örgütler de var, MLKP'nin olduğu biliyorum, TİKKO'nun TKP/ML'nin içerisinde olduğu örgüt, yine bazı dernek ve bazı radikal grupların da içerisinde faal olduğunu, yine toplantılarda, bu toplantılara da katıldığına tanık oldum. Yani aslında HDP bir çatı partisi, ana yapısını örgüt tarafından belirleniyor. Yanında da diğer radikal örgütler bulunuyor. DBP ise örgün bizzat kadro partisidir. Amacı, zaten isminden de anlaşılıyor, demokratik bölgeler, yani öz yönetim mantığını, kürdistan, yani tabiri caizse kürdistan coğrafyasına yaymak ve geliştirmek için kurulmuş bir yapıdır. DBP, HDP'den daha fazla örgütün kadroları içerisinde bulunuyor. HDP'nin içerisinde ise belli kademelerde, yani daha çok yani ana stratejik yerlerde kadrolar tarafından diğer kesimler yönlendiriliyor" dedi. Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun HDP'nin iç tüzüğünü yazdığını belirttiği isimlerin ise PKK'nın Metina Karargahında görevli üst düzey örgüt yöneticilerinden olduğu belirlendi. HDP'nin iç tüzüğünü yazan kod adı Zerrin olan teröristin Nesrin Deniz, Garzan kod adlı teröristin Nihat Durmuş, Zafer Riha kod adlı teröristin ise Osman Akbaş olduğu öğrenildi. 3 teröristten Zerrin kod adlı Nesrin Deniz'in 10 milyon ödülle kırmızı listede aranan isimlerden olduğu öğrenildi.