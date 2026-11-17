COP31'in 2050’ye yönelik raporu ürküttü… Akdeniz’de tarım, balık avcılığı ve göç alarmı!
COP31 kapsamında açıklanan bilimsel raporda, iklim değişikliği, kuraklık, su kıtlığı ve tarımsal üretimdeki kayıpların Akdeniz'deki göç hareketlerini artırabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, 2050 yılına kadar bölgede tarımsal ürün veriminde yaklaşık yüzde 17 düşüş yaşanabileceği, bölgede avcılığı yapılan balık ve deniz omurgasızlarının yüzde 20'sinden fazlasının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.