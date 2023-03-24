HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi." Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor? Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor ve şu cümleyi sarf ediyor: "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.