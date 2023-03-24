  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği uranyumlu mühimmat

HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Bakan Nebati rakamlarla açıkladı Orta gelir tuzağı aşılacak!

Otomobilin işçi servisi kafa kafaya girdi!

Fenerbahçe'nin 2 genç futbolcusu Kadıköy'ü mest etti!

Üsküdar'da hastanede yangın çıktı! Hastaların tahliyesi sürüyor

Portakal, kivi, havuç ve fesleğen: Vücuttaki C vitamini deposunu dolduruyor! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Sahurda çay içmeden önce bu haberi mutlaka okuyun!

Deprem sonrası en büyük yerleşim yeri oldu! Ramazanın ilk günü konteyner kentte yaşam görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı: Komutanlığı'nda birliklerle ile görüştü
Gündem
12
HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

2023-03-24 07:51:41
HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları" isimli belgede bizzat HDP'lilerin ağzından HDP'nin aday belirlemedeki iradesinin Kandil'de olduğu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Mehmet Barlas "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazısının CHP'lileri rahatsız ettiğini aktardı ve çarpıcı ifadelerle tezini sürdürdü. PKK ve yan örgütlerinin hamisi olan ABD'ye de vurgu yapan Barlas "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok" dedi.

#1
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Dünkü "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazım CHP'lileri rahatsız etmiş. Gelin biraz Kandil'i konuşalım. Kandil, PKK'nın dağdaki üssüdür. Normal şartlarda terör örgütünün üç ayağı var: Kandil, İmralı ve Avrupa. Bir de hepsinin hamisi olan CIA ve ABD. Yani "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok. Şimdi konumuza dönelim.

#2
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Bana sosyal medyadan itiraz edenler, HDP'nin bir siyasi parti olduğunu, Kandil'le ilişkisinin bulunmadığını, adaylarının da HDP yetkili kurullarında belirlendiğini söylüyorlar. Yazı gün boyunca Twitter'da Türkiye gündemindeydi. HDP'liler ise yazıdan rahatsız değil. Çünkü her kelimesinin doğru olduğunu biliyorlar.

#3
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan küçük bir alıntı yapmak istiyorum: "İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi. Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?

#4
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi. Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz? Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi. Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

#5
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi." Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor? Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor ve şu cümleyi sarf ediyor: "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.

#6
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

HDP'NİN KANDİL'E KARŞI HİÇBİR İRADESİ YOKTUR Abdullah Öcalan imzalı "İmralı Notları" kitabı yayınlandığı 2014 tarihinde çok ses getirmişti. Kitap yayınlandıktan sonra PKK'lı teröristler tarafından mülakata tabi tutulan HDP milletvekili aday adaylarının isimleri çok tartışıldı. Kimse de tekzip etmedi.

#7
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Geçtiğimiz günlerde CHP toplantılarında konuşan Sırrı Süreyya Önder ve 6'lı Masa'yla ittifak görüşmelerini yürüten Pervin Buldan da dahil. Bugün tek bir HDP'li, "Benim adaylığım Kandil'in onayından geçmedi" diyebilir mi?

#8
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Şimdi hiçbir şey olmamış gibi normal bir siyasi parti görüntüsü altında Türk siyasetine yön vermeye çalışıyorlar. Dünkü yazımda altını çizdiğim gibi tek istekleri var: "PKK'nın tekrar eski gücüne kavuşması." Bizim de bunu görmezden geleceğimizi düşünüyorlar.

#9
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Birilerini yine delirtecek biliyorum ama tekrar etmekte fayda görüyorum: HDP, PKK'nın siyasi bir organıdır. Tüm milletvekili ve belediye başkanı listeleri Kandil tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin destekleneceğini de Kandil söyler.

#10
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın da defalarca söylediği gibi Kandil'in cumhurbaşkanı adayı da Kılıçdaroğlu'dur.

#11
Foto - HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Yavuz Ağıralioğlu'na yaptırılan danışıklı basın toplantılarıyla istifa noktasına gelen İyi Partililerin gazını alabilirsiniz ama toplumu kandıramazsınız.

Hulki Cevizoğlu milletvekili aday adayı oldu! İşte başvurduğu parti
Gündem

Hulki Cevizoğlu milletvekili aday adayı oldu! İşte başvurduğu parti

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin aday başvuruları devam ederken, Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun AK Par..
Yeniden Refah Partisi'ni sarsan istifa
Gündem

Yeniden Refah Partisi'ni sarsan istifa

Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, partisinden istifa etti...
Rusya'dan Almanya'ya savaş tehdidi!
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya savaş tehdidi!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya’nın kendi topraklarında UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkı..
Utanmaları da yok, saygıları da yok... Rezil dizilerini bir de savunuyorlar!
Medya

Utanmaları da yok, saygıları da yok... Rezil dizilerini bir de savunuyorlar!

Ramazan Ayına başladığımız şu günlerde saygısızca ve utanmadan ekranlara çıkan ve yaşadıkları ülkeyi küçümseme cüretinde bulunan sözde oyunc..
Yaptırıma doyamadılar! 11.'si geliyor
Dünya

Yaptırıma doyamadılar! 11.'si geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırlanan 11'inci paketin yaptırımların delinmesi veya çevresi..
Bu kareler ABD’yi ayağa kaldırdı... Milyonlarca kez görüntülendi! İşte fotoğrafın şifreleri...
Dünya

Bu kareler ABD’yi ayağa kaldırdı... Milyonlarca kez görüntülendi! İşte fotoğrafın şifreleri...

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, tutuklanma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23