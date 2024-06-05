HDP ve Dem Partisi derhal kapatılmalı! PKK’yı hendeklerden ABD kurtaramaz… CHP ateşle oynuyor

'YUMUŞAMA ABD TEZGAHI' Bu yumuşama ABD tezgahı. Yani PKK’ya karşı yumuşama aslında. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi PKK’yı koruyan, kollayan tavrına devam ettikçe aslında sonuç itibariyle PKK’ya karşı yumuşama. Yani Ak Parti yönetiminin CHP ile yumuşamasının sonucu ne olur? CHP’ye yaklaştığı ölçüde PKK’ya da yaklaşmış oluyor. ABD’ye da yaklaşmış oluyor. İsrail’e de yaklaşmış oluyor. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Hükumetin bu şekilde PKK güdümünde ABD ve İsrail planları karşısında bu kararsızlığı nereye kadar devam edecek? Devam edemeyecek. Bakın Türkiye bu politikaları, yani ABD ve İsrail ile uzlaşma, onların planları karşısında kararsızlık olarak adlandıracağımız politikaları Türkiye sırtında taşıyamaz. Yumuşamanın da sonuç itibariyle ABD ve İsrail’e, PKK’ya karşı yumuşama olduğu apaçık ortada." yanıtını verdi.