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Yaşam
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Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

2023-01-30 11:29:43
Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

Eskişehir'de düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali' için geri sayım başladı.

#1
Foto - Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali için hazırlıklar başladı. Bu sene 5 Şubatta yapılacak olan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ne geri sayım başladı. Dünyanın merkezi Sivrihisar'da muhteşem konserler eşliğinde adeta lezzet şöleni yaşanacak. Tonlarca sucuğun mangallarda yerini alacağı en lezzetli kış festivalinde bu sene Zara ve Özgür Can Çoban sahne alacak. Yüz yıllık gelenekle üretilen sucuklar festival için hazırlanırken üreticiler, bu seneki talebin daha fazla olmasını bekliyor.

#2
Foto - Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan dövme sucuk, kendine özgü tarifi ve el emeğiyle hazırlanarak damakları tatlandırıyor. Kesimin ardından 24 saat dinlendirilen dana eti kemikten ayrıştırılarak satırla zırhlanıyor. Daha sonra sarımsak, kimyon, acı biber, tatlı biber, tuz, çemen ve karabiber eklenen et, elle yoğruluyor. Baharat ve etin birleşmesiyle hazırlanan karışım, 24 saat boyunca dinlendiriliyor. Büyükbaş hayvan bağırsağına doldurulan dinlendirilmiş karışım, yaklaşık 3 gün boyunca kurutulduktan sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

#3
Foto - Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

Sivrihisar'da uzun yıllardır sucuk üretimi ve satışı yapan Hikmet Yıldız, Sivrihisar sucuğunun en büyük özelliğinin kaliteli ve lezzetli olması dedi. Yapım tekniğinde eskinin aksine teknolojinin daha çok kullanıldığını belirten Yıldız, "Talepten memnunuz, şu ana kadar 40, 50 ton civarlarında sucuk hazırlığımız var. Bu zamana kadarki festivallerden daha fazla katılım bekliyoruz. Şu andan itibaren hazırlıklarımıza başladık. Gelen tüm misafirlerimizi ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bize dededen kalma bir miras. Yüz yıllık bir gelenek. Sucuğumuzun en büyük özelliği kaliteli ve lezzetli olmasıdır. Yapım tekniğini eskinin aksine teknoloji kullanarak uyguluyoruz. Eskiden üretim kapasitemiz daha azdı" diye konuştu.

#4
Foto - Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

Bu seneki hedeflerinin 350, 400 bin ziyaretçi ağırlamak olduğunu söyleyen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, geçen sene 6 ton civarı sucuk dağıtımı yaptıklarını dile getirdi. Bu seneki festivalde yaklaşık 8 ton sucuğun dağıtımının yapılabileceğini vurgulayan Yüzügüllü, "Pandemiden dolayı bir ara vermiştik. Sağlıkçılara ve Elâzığ'daki depremzedelere yapmıştık. Çok şükür yeniden yapma şansımız oldu. Geçen sene 6 ton civarı sucuk dağıtımı yapmıştık ve 200 binin üzerinde ziyaretçimiz vardı. İnşallah bu seneki hedefimiz 350, 400 bin kişiyi ağırlamak. Tabi ki de o oranda sucuk dağıtımımız artacak. Bu sene herhâlde 8 ton civarı sucuk dağıtımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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