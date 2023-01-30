Hazırlıklar tamam! Herkes bu festivali bekliyor

Sivrihisar'da uzun yıllardır sucuk üretimi ve satışı yapan Hikmet Yıldız, Sivrihisar sucuğunun en büyük özelliğinin kaliteli ve lezzetli olması dedi. Yapım tekniğinde eskinin aksine teknolojinin daha çok kullanıldığını belirten Yıldız, "Talepten memnunuz, şu ana kadar 40, 50 ton civarlarında sucuk hazırlığımız var. Bu zamana kadarki festivallerden daha fazla katılım bekliyoruz. Şu andan itibaren hazırlıklarımıza başladık. Gelen tüm misafirlerimizi ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bize dededen kalma bir miras. Yüz yıllık bir gelenek. Sucuğumuzun en büyük özelliği kaliteli ve lezzetli olmasıdır. Yapım tekniğini eskinin aksine teknoloji kullanarak uyguluyoruz. Eskiden üretim kapasitemiz daha azdı" diye konuştu.