Haziran seçimlerinde Hakan Safi'ye dev müttefik! Aziz Yıldırım'la savaşta ön safta
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı muhtemelen Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçecek. Safi bu süreçte kendisine Metin Sipahioğlu'nu müttefik olarak seçti.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin muhtemelen Aziz Yıldırım'la gireceği başkanlık yarışında Metin Sipahioğlu'nun iletişim stratejilerinden yararlanma kararı aldığı belirtildi. Sipahioğlu, geleneksel spor yöneticiliğinin aksine sosyal medyayı ve dijital platformları bir "koz" olarak kullanma konusunda uzmanlaşmış bir isim.
Seçim sürecinde Hakan Safi'nin adaylığının dijital itibarını güçlendirmeye, taraftar ve kamuoyu algısını anlık verilerle yöneterek kriz anlarında hızlı refleks gösterilmesini sağlamayı amaçlıyor. Aziz Yıldırım ve ekibinin algı yönetimi çalışmalarına karşı proaktif cevaplar geliştirebilecek bir isim. Safi aleyhine oluşabilecek dezenformasyonun önünü kesecek argüman setleri de hazırlayabilir.
Sipahioğlu özellikle "Hep Destek Tam Destek" felsefesi ile Hakan Safi’nin kurmak istediği sürdürülebilir başarı sisteminde köprü görevi görmeye çalışacak.
