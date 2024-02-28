Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

• Döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında döviz cinsinden yapılan alım satım işlemleri ile takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Destekleri kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsü olan şirketlerden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.