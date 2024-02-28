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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

2024-02-28 15:05:33
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

Türk Parası Kıymetini Korumaya ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna şu ifade eklendi:

#1
Foto - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

“Söz konusu sözleşmelerde belirtilen durumlar dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunludur.” Türk parasının değerini koruma amacıyla düzenlenen tebliğ kapsamındaki bazı ödeme yükümlülükleri şöyle sıralandı:

#2
Foto - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

• Döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında döviz cinsinden yapılan alım satım işlemleri ile takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Destekleri kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsü olan şirketlerden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

#3
Foto - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

• Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. • Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri ile yapılan menkul satış sözleşmesine malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

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