Hazar Gölü tatilcilerin gözdesi oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kendine has doğası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle ilgi gören Hazar Gölü Doğu'daki tatilcilerin gözdesi oldu.
Çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi ile kamp alanları bulunan tektonik göl, yaz boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen vatandaşlara Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.
Hazar Baba ve Mastar dağları arasında yer alan, 22 kilometre uzunluk ve 5-6 kilometre genişliğe sahip Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü, gün boyu güneş ışınlarına göre mavinin ve yeşilin her tonuna bürünmesiyle de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Hazar Gölü'nü yaz boyunca sıcak havada serinlemek, dinlenmek ve tatil yapmak için tercih edenler arasında ülkenin farklı bölgelerinin yanı sıra Libya, Irak, İran ve Suriye'den gelen turistler de bulunuyor.
Gölde dinlenme tesisi işleten Mehmet Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazar Gölü'nün çevresindeki çok sayıda yazlık, dinlenme tesisleri, kamp alanları ve plajları ile ziyaretçilere güzel bir tatil geçirmeleri için her türlü imkanı sunduklarını söyledi.
"Göl tanıtımlarla her geçen yıl daha fazla sayıda turist çekmeye başladı." diyen Bahçeci, gölün özellikle hafta sonu büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Bahçeci, "Ortadoğu'dan, Suriye, İran, Irak ve Libya'dan konaklamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Günübirlik olarak Diyarbakır başta olmak üzere Tunceli, Bingöl ve Elazığ'dan ziyaretçiler geliyor. Bununla beraber batıdan da konaklamak için gelen çok fazla misafirlerimiz oluyor. Kayseri, Malatya, Ankara ve Antalya'dan gelen ziyaretçilerimiz de oluyor." diye konuştu.
Diyarbakır'dan gelen Dilan Sert, yeni evli olduğunu dile getirerek, "Balayı için burayı tercih ettim. Hazar Gölü gerçekten çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.
Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle gölün Antalya sahillerini andırdığına işaret eden Sert, gölün doğal güzelliğiyle her mevsim gezilip görülebileceğini aktardı.
Sert, gölde huzur bulduklarını anlatarak, "Doğal güzellikleri, havası ve yeşiliyle hakikaten çok güzel. Bu nedenle tercihim oldu. Tekrar böyle bir fırsatım olsa yine gelirim." dedi. İstanbul'dan Gökhan Yıldırım, Hazar Gölü'nün hem doğal güzellikleri hem de çevresindeki sosyal alanlarıyla stres atıp dinlenmek isteyenler için çok ideal bir yer olduğunu kaydetti.
Gölün cıvıl cıvıl plajıyla Antalya sahillerini anımsattığını aktaran Yıldırım, "Bugün geldim ve gelir gelmez kendimi buraya attım. Yaklaşık 4 senedir görmemiştim. Bayağı değişmiş. Herkese gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu. Tatilcilerden Mecit Yiğitalp, Diyarbakır'da esnaf olduğunu, son birkaç yıldır tatil yapmak ve dinlenmek için doğasını ve manzarasını çok beğendiği Hazar Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.
Fırsat buldukça hafta sonları ailesiyle göle geldiklerini belirten Yiğitalp, bölgede hava sıcaklıklarının giderek arttığını dile getirdi. "Şehir hayatından, gürültüden ve sıcaktan uzaklaşmak için buraya kaçıyoruz." ifadesini kullanan Yiğitalp, hem serinlediklerini hem de dinlendiklerini bildirdi.
Yiğitalp, Hazar Gölü'nü çok beğendiklerini, yapılacak yeni yatırımlarla daha da güzel olacağına inandıklarını söyledi. Abdurrahim Sert de yaklaşık 10 yıldır tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Hazar Gölü yeni yatırımlarla Doğu'nun turizm cenneti olabilir. Buranın doğasını, manzarasını Antalya'ya değişmem fakat gönül istiyor ki buralar daha da kalkınsın, imkanlar daha da fazla olsun, daha iyi hizmetler verilsin. Bizim için Hazar Gölü denildiğinde akan sular durur."