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Teknoloji-Bilişim
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Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

2024-03-19 22:36:16
Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

1000 gözü olan bu canlı özellikleriyle şaşırtıyor. Bir tanesi kaçırsa diğeri hemen yakalıyor.

#1
Foto - Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

İnsanın ya da bir canlının en önemli organlarının başında göz geliyor. Hayvanlarda genelde 2 göz olduğu bilinir ancak bu hayvan tüm bilinenleri adeta yıktı geçti. Tam tamına 1000 tane gözü var.

#2
Foto - Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

1 tanesi kaçsa hemen bir diğeri yakalıyor. Görme konusunda henüz o canlıya rakip yeni bir canlı daha yok.

#3
Foto - Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

Chitonlar zırhlı kabuklu yumuşakçalardır. Bazı chiton türlerinin, kabuklarının içine aragonitten yapılmış merceklerle gömülü gözleri veya ocelli'si vardır. Bu gözler küçük ve ilkel olmalarına rağmen duyu organları olarak çalışırlar ve yumuşakçaların şekilleri ve ışığı tanımasını sağlayan gerçek bir görüş sunarlar. Diğer chiton türlerinin ayrı ayrı pikseller gibi çalışan daha küçük "göz noktaları" vardır ve bir sineğin gözünün çalışmasına benzer şekilde kabuk boyunca görsel bir sansür oluşturur. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu iki farklı görsel sistemin nasıl ortaya çıktığını ortaya çıkardı. Boffinler, chitonların atalarının gözlerini dört farklı durumda evrimleştirdiği ve bunun da günümüzde farklı türlerin farklı görme biçimlerine yol açtığı sonucuna varıyor.

#4
Foto - Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

California Santa Barbara Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Rebecca Varney şunları söyledi: "İki tip göz olduğunu biliyorduk, bu yüzden dört bağımsız köken beklemiyorduk. Kitonların gözleri iki farklı şekilde dört kez evrimleştirdiği gerçeği, benim için oldukça şaşırtıcı.

#5
Foto - Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

göz lekelerinin 260 ila 200 milyon yıl önce, yani ilk dinozorların ortaya çıktığı dönemde evrimleştiğini buldu. Daha büyük kabuk gözleri yaklaşık 200 ila 150 milyon yıl önce evrimleşti. Her ikisi de daha sonra yeniden evrimleşti; kabuk gözleri 150 milyon ila 100 milyon yıl önce, göz lekeleri ise yaklaşık 75 milyon ila 25 milyon yıl önce. Boffinler aynı zamanda bu evrimsel farklılıkların neden farklı chiton türleri arasında ortaya çıktığını çözmeye de girişti.

#6
Foto - Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

Chitonların kabuklarında optik sinirlerin vücutlarına geçtiği yerde yarıklar bulunur. Ekip, göz benekli kitonlarda, daha büyük göz kabuklarına sahip kitonlara kıyasla bunlardan daha fazla bulunduğunu buldu.

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