Hayvanlar aleminin en ilginci! 1000 tane gözü var, 1'inden kaçsa diğeri hemen yakalıyor

Chitonlar zırhlı kabuklu yumuşakçalardır. Bazı chiton türlerinin, kabuklarının içine aragonitten yapılmış merceklerle gömülü gözleri veya ocelli'si vardır. Bu gözler küçük ve ilkel olmalarına rağmen duyu organları olarak çalışırlar ve yumuşakçaların şekilleri ve ışığı tanımasını sağlayan gerçek bir görüş sunarlar. Diğer chiton türlerinin ayrı ayrı pikseller gibi çalışan daha küçük "göz noktaları" vardır ve bir sineğin gözünün çalışmasına benzer şekilde kabuk boyunca görsel bir sansür oluşturur. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu iki farklı görsel sistemin nasıl ortaya çıktığını ortaya çıkardı. Boffinler, chitonların atalarının gözlerini dört farklı durumda evrimleştirdiği ve bunun da günümüzde farklı türlerin farklı görme biçimlerine yol açtığı sonucuna varıyor.