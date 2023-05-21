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Yaşam
23
Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

2023-05-21 20:12:17
Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

"Dünya Biyoçeşitlilik Günü" dolayısıyla düzenlenen "5. Tür Say" etkinliğinde, doğaseverler ODTÜ kampüsündeki bitki ve hayvan türlerini kayıt altına aldı.

#1
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) işbirliğiyle düzenlenen ve 5.'si yapılan Tür Say etkinliğine katılan 100'e yakın doğasever, ODTÜ kampüsünde buluştu.

#2
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

"Vatandaş bilimi" kapsamında gözlem yapan katılımcılar, uzmanlar eşliğinde bitki, kuş ve kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

#3
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Akademisyenlerin "iNaturalist" isimli uygulama ile türlerin tanımlanmasına yardım ettiği etkinlikte, canlı türlerinin konumu ile fotoğrafları, "odtudedoga" ve "tursay2023" etiketi ile sosyal medyadan paylaşıldı.

#4
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Doğa Koruma Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı, etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

#5
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

"Vatandaş bilimi" uygulaması kapsamında düzenledikleri etkinlik ile doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Zeydanlı, ayrıca bilimsel çalışmalara da destek verdiklerini anlattı.

#6
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Zeydanlı, dünya genelinde yaşanan iklim krizinin üstesinden gelmenin tek yolunun doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

#7
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Ankara'nın neredeyse merkezinde yer alan ve 4 bin 500 hektarlık alana yayılan ODTÜ kampüsünün kente soluk veren ormanı, endemik türlerle dolu bozkır alanları ve Eymir Gölü ile doğaseverlere benzersiz fırsatlar sunduğunu aktaran Zeydanlı, şunları kaydetti:

#8
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

"Kampüs, Ankara'nın merkezinde bozulmadan kalabilmiş önemli bir doğa alanı. Kampüste geven, adaçayı, meşe, çam, orkide, mantar gibi türlerin aralarında olduğu 800'den fazla bitki türü tespit edildi. Ayrıca 126 kelebek türü, 13 küçük memeli, 90 dolayında da kuş türü olmak üzere toplam 230'a yakın hayvan türünü kayıt altına aldık. Bu yılki yeni sayımlarla bu türlerin sayısının artmasını bekliyoruz. Etkinliğimize 100'e yakın doğasever katıldı. Arazide gruplar tarafından çekilen fotoğraflar, uygulamaya yükleniyor ve uzman hocalarımız fotoğraflara bakarak türleri tespit edip kayıt altına alıyor."

#9
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Etkinliğe ailesiyle katılan Cem Can, "Hayat telaşı içinde yürüyüp geçtiğimiz yerlerde bu kadar çok canlı türünün olduğunu öğrenmiş olduk. Doğa farkındalığı kazanmış olmaktan mutluyuz." dedi.

#10
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

Etkinlik kapsamında en çok tür kaydeden, Türkiye endemiği kelebek türü olan güzel nazuğum türünü fotoğraflayan ve en genç ve en yaşlı katılımcıya çeşitli ödüller verilecek.

#11
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#12
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#13
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#14
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#15
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#16
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#17
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#18
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#19
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#20
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#21
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

#22
Foto - Hayvan ve bitki türlerine "nüfus sayımı" yapıldı

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