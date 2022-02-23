Hayvan otlatırken buldular! Binlerce yıllık bir mağara

Nihayeti itibariyle de Kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. Bu bölge de tahmini olarak diğer Oylat Mağaramız gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin, doğal ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunlarla ilgili keşfi, sonraki süreçle ilgili kurumlarla, araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. Bu şehrimiz adına yeni bir heyecandır. Çünkü şehrimizde turizmin gelişmesini istiyoruz, arzu ediyoruz. Biliyorsunuz sanayi ve tarım gücü anlamında da güzel işler oluyor. Kurşunlu bölgemiz bilhassa son dönemde bölgede bulunan sıcak su ve beraberinde o bölgedeki yine traverten oluşumlarıyla alakalı dikkat çeken bir bölgemiz. Bu saha da belirli araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bunun üzerine bu sarkıtların yer aldığı canlı mağaranın inşallah turizme kazandırılması ya da doğa severlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.