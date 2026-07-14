Japonlardan çılgın Türkiye kararı: Peş peşe satın almaya başladılar

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre dünyanın en büyük boya şirketlerinden biri Japon Kansai Paint. Türkiye’ye bundan 10 yıl önce Polisan ortaklığı ile adım attı. 2016’da Polisan’a ortak olan Kansai, geçtiğimiz ay da yüzde 50’lik geri kalan hisse için Marmara Holding ile masaya oturdu. Yapılan anlaşmayla birlikte yüzde 50’lik hisseyi alarak Polisan Kansai Boya’da tek patron olmayı hedefleyen Japon devi, bunun için de Türk ortağına 93 milyon dolarlık bir bedel ödeyecek.