Japonlardan çılgın Türkiye kararı: Peş peşe satın almaya başladılar
Japon boya devi Kansai, Türkiye'de peş peşe yatırımlara yapmaya başladı. Polisan Boya'daki yüzde 50 hisseyi alan şirket dev bir hamleye daha imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japon boya devi Kansai, Türkiye'de peş peşe yatırımlara yapmaya başladı. Polisan Boya'daki yüzde 50 hisseyi alan şirket dev bir hamleye daha imza attı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre dünyanın en büyük boya şirketlerinden biri Japon Kansai Paint. Türkiye’ye bundan 10 yıl önce Polisan ortaklığı ile adım attı. 2016’da Polisan’a ortak olan Kansai, geçtiğimiz ay da yüzde 50’lik geri kalan hisse için Marmara Holding ile masaya oturdu. Yapılan anlaşmayla birlikte yüzde 50’lik hisseyi alarak Polisan Kansai Boya’da tek patron olmayı hedefleyen Japon devi, bunun için de Türk ortağına 93 milyon dolarlık bir bedel ödeyecek.
Haziran ayında imzalanan ön mutabakat anlaşması henüz kurumamışken, Japon devi Türkiye’de bir adım daha atma kararı aldı. Japon devi, yüzde 51’ine sahip olduğu Türk şirketi Kansai Altan'daki hissesini yüzde 75’e çıkaracak. Japon devinin yüzde 24’lük hisse için ne kadar ödeyeceği ise açıklanmadı.
Kansai Paint’in resmi sitesinden yapılan açıklamada ek hisse satın almanın, kuruluşundan bu yana grubun büyümesine katkıda bulunan iştirakiyle olan ilişkisini daha da güçlendireceği belirtildi. Şirket, Kansai Paint Group genelindeki teknoloji ve bilgi birikimini kullanarak Türkiye'de ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde işlerini genişletmeyi ve kurumsal değeri artırmayı hedefliyor.
İzmir’de 110 bin metrekarelik alanda üretim yapan Kansai Altan, 90 bin ton boya üretimi ve 32 bin ton polimer üretimi kapasitesine sahip. Otomotiv boyaları, sanayi boyaları ve koruyucu kaplamalar alanında faaliyet gösteriyor. Kansai Altan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin En İyi 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 298. sırada yer alıyor.
1982 yılında Kemipol A.Ş. adıyla yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak kurulan firma, 1988 yılında Oyak Renault’ya yönelik üretime başladı. 1990 yılında Akzo Coatings International, Kemipol hisselerinin yüzde 51’ini satın aldı, şirketin ünvanı Akzo Kemipol Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişti. 1994 yılında Toyota, 1997’de Hyundai, 1998 yılında Honda, 1999 yılında da Temsa’ya yönelik üretim yapan şirketin yüzde 51’i 2009 yılında Japon Kansai’ye devredildi. Şirketin başında ise diğer hissedar Eyüp Altan bulunuyor. 1000’den fazla çalışanı olan İzmirli Kansai Altan’ın ürün portföyü ise 5 binin üzerinde.
Türk ortaklarındaki payını artıran Kansai Paint ise 1918 yılında kuruldu. Yıllık 4 milyar dolara yakın ciro elde eden şirketin 17 bin çalışanı var. 34 ülkede toplam 93 üretim tesisine sahip Japon devinin cirosunun yüzde 26’sını otomotiv boyaları oluşturuyor.
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