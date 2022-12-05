Hayret ki ne hayret! Hala bu tufaya düşenler var

F.Ç. adlı kişinin IBAN'ını attı. Ama F.Ç.’ye ait olmadığı çıkınca bu sefer M.Ç., yani ablasının IBAN numarasını attı. 14 bin TL'yi hesabına gönderdim. ‘Akrabayız’ diye bir sıkıntı olmayacağını ve ‘sizi mahcup etmeyiz’ denildiğini söyledi. Telefon İstanbul Arnavutköy'den kargoyla çıkış yaptı. 3 gün sonra elime ulaştı. Ben de telefondan pek anlamadığım için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bu ürünün replika olduğunu, yani içi Android dışı iOS olduğunu söylediler. T.Ç. bana ‘abi ben size replika olduğunu söylediğimi biliyordum’ diye ifadeler kullandı ve yalanlıyordu. Bunun üzerine F.Ç.'nin numarasını isteyerek paramın iadesini istedim. ‘İademiz yok’ dediler. Bu sefer ikisini konferans görüşmeye alınca da F.Ç. telefonu gönderen kişi T.Ç.’nin sizi kandırdığını söyledi. Yani dolandırdığını söyledi. ‘Ben replika ürün satıyorum ama T.Ç. size böyle bir şey olduğunu söylemedi’ dedi. F.Ç.’nin ailesiyle görüştüm. Bunun üzerine bir hafta süre vardı. Bir hafta süreyle beni beklettiler. Bu sefer rahat bir şekilde gidip soruşturma açabilirsiniz denildi” dedi.