Hayret ki ne hayret! Hala bu tufaya düşenler var

Akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, sosyal medya aracılığıyla satış yapan dolandırıcılar tarafından mağdur ediliyor. Türkiye genelinde yaşanan bu dolandırıcılık olayının bir benzeri de Tatvan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefona ihtiyacı olan Barış Karaca adlı vatandaş, akraba tavsiyesi ile bir sosyal medya hesabından telefon aramaya koyuldu. Karaca, piyasadaki ünlü markanın orijinal ürününü 14 bin TL’ye görünce ilk olarak şüphelendi. Daha sonra güvendiği kişiler aracılığıyla sosyal medyadan beğendiği telefonu almayı kabul eden Karaca, 14 bin TL ödeyerek telefonu sipariş etti.