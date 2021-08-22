Hayranlar merakla bekliyordu! Yeni tarih dizisinde flaş ayrılık kararı

Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu dizisinin ardından TRT, gönül sultanlarının yaşam hikayelerini ekranlara getirmeyi sürdürüyor. Timuçin Esen’in başrolünde yer aldığı Mevlana dizisisi için birçok ünlü isim ile anlaşmalar yapıldığı biliniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Timuçin Esen projeden ayrılma kararı aldı. Oyuncunun neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Dizinin yeni başrolü için ise arayışlar sürüyor.