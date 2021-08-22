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Hayranlar merakla bekliyordu! Yeni tarih dizisinde flaş ayrılık kararı

2021-08-22 08:23:20
Hayranlar merakla bekliyordu! Yeni tarih dizisinde flaş ayrılık kararı

Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu dizisinin ardından TRT, gönül sultanlarının yaşam hikayelerini ekranlara getirmeyi sürdürüyor. Timuçin Esen’in başrolünde yer aldığı Mevlana dizisisi için birçok ünlü isim ile anlaşmalar yapıldığı biliniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Timuçin Esen projeden ayrılma kararı aldı. Oyuncunun neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Dizinin yeni başrolü için ise arayışlar sürüyor.

#1
Foto - Öte yandan Konya’da özel olarak kurulan platoda yakında dizinin çekimleri başlayacak.

Öte yandan Konya’da özel olarak kurulan platoda yakında dizinin çekimleri başlayacak.

#2
Foto - Mevlana dizisinin kadrosunda bulunan Ahmet Mümtaz Taylan ise Zerkubi karakteri için anlaşma yapmıştı. Ancak başka bir dizi ile anlaşması bulunan oyuncu, çekim programı çakıştığı için projeden ayrılmak durumunda kaldı.

Mevlana dizisinin kadrosunda bulunan Ahmet Mümtaz Taylan ise Zerkubi karakteri için anlaşma yapmıştı. Ancak başka bir dizi ile anlaşması bulunan oyuncu, çekim programı çakıştığı için projeden ayrılmak durumunda kaldı.

#3
Foto - Dizinin Konya’daki platosunda çekimlerine yakında başlanması bekleniyor.

Dizinin Konya’daki platosunda çekimlerine yakında başlanması bekleniyor.

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