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Yaşam
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Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

2023-03-29 15:45:17
Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

Turkuaz rengiyle dikkat çeken Kaputaş Plajı, dronla görüntülendi.

#1
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

Antalya'da turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı, ilkbaharın gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya başladı.

#2
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, dağlardan gelip yer altından akan serin suların denizle buluştuğu plaja, turistler kara yolundan 187 basamak inerek ulaşıyor.

#3
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

Vatandaşların sadece fotoğraf çektirmek için bile ziyaret ettiği plaj, turkuaz rengi ve dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklü görüntüsüyle dikkati çekiyor.

#4
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

#5
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

İlkbaharın gelmesiyle ziyaretçi sayısı artan plaja gelenler yürüyüş yapıyor, güneşleniyor.

#6
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

Kaputaş'ın sergilediği görsel şölen, dron ile havadan görüntülendi.

#7
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

#8
Foto - Hayran bırakan manzara! Bu görüntü Türkiye’de çekildi

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