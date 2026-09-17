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Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

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AA Giriş Tarihi:

Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

#1
Foto - Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya ile ABD arasındaki askeri işbirliğine ilişkin önemli bir gelişmeyi açıkladı.

#2
Foto - Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin "cesur liderliğine" atıf yaparak, "Polonya’da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

ABD Başkanı, söz konusu adımın iki ülke arasındaki ittifak için "tarihi" bir adım olacağını vurguladı.

#4
Foto - Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'a sözleri, dostluğu ve Polonya-ABD ortaklığına güçlü bağlılığı için teşekkür ederek, savunma işbirliğini ciddi ve sorumlu bir şekilde birlikte güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını belirtti. Nawrocki, Polonya hükümetinin ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını vurguladı.

#5
Foto - Haydut ABD, Avrupa'ya göz dikti! Trump'tan Polonya'da

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de X'ten yaptığı paylaşımda Trump ve Nawrocki'nin iyi işbirliğinin olumlu sonuçlar getirdiğini kaydederek, "Bu, stratejik işbirliğimizin önemli bir teyidi. Polonya'da kalıcı Amerikan üssünün kurulması için gösterdiğiniz tüm çabalar için teşekkür ederim. Güvenliğimiz için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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