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Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin savunma alanındaki kritik hamleleri sürerken kritik uçakların ülkemize geleceği tarih resmen netleşti. C-130J, Aralık ayında geliyor.

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Foto - Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere’den tedarik edilen C-130J Super Hercules askeri nakliye uçaklarının teslimat takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, program kapsamında ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu.

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Foto - Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 12 adet C-130J-30 nakliye uçağı tedarik ediliyor. Artırılmış yük taşıma kapasitesine sahip uçakların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetini güçlendirmesi hedefleniyor.

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Foto - Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

Uçakların bakım, tadilat ve modernizasyon işlemleri hâlihazırda İngiltere’de yürütülüyor. Envantere alınmalarının ardından söz konusu işlemlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Foto - Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

MSB ayrıca uçaklarda görev yapacak pilot, mürettebat, mühendis ve bakım personelinin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

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Foto - Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor

Tedarik programındaki uçaklardan ilki, 99-5459 kuyruk numarasıyla daha önce görüntülenmişti.

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Yorumlar

Ömer

İngilizleri hurdaya ayırmayı düşündükleri c 130 nakliye uçaklari değilmi bunlar
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