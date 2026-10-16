Haydi hayırlı olsun: F-35, Eurofighter beklerken o uçak Türkiye'ye geliyor
Türkiye'nin savunma alanındaki kritik hamleleri sürerken kritik uçakların ülkemize geleceği tarih resmen netleşti. C-130J, Aralık ayında geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin savunma alanındaki kritik hamleleri sürerken kritik uçakların ülkemize geleceği tarih resmen netleşti. C-130J, Aralık ayında geliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere’den tedarik edilen C-130J Super Hercules askeri nakliye uçaklarının teslimat takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, program kapsamında ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 12 adet C-130J-30 nakliye uçağı tedarik ediliyor. Artırılmış yük taşıma kapasitesine sahip uçakların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetini güçlendirmesi hedefleniyor.
Uçakların bakım, tadilat ve modernizasyon işlemleri hâlihazırda İngiltere’de yürütülüyor. Envantere alınmalarının ardından söz konusu işlemlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
MSB ayrıca uçaklarda görev yapacak pilot, mürettebat, mühendis ve bakım personelinin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Tedarik programındaki uçaklardan ilki, 99-5459 kuyruk numarasıyla daha önce görüntülenmişti.
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