NASA'nın yeni bataryası eksi 170 dereceye dayandı: Test edildi! Ay görevlerinde kullanılabilir

AY ARAÇLARINDA SÜREKLİ ISITMA İHTİYACINI AZALTABİLİR Yeni bataryaların bir avantajı, aşırı soğukta sürekli ısıtılmadan saklanabilmeleri olabilir. Bu özellik, Ay araçlarında ve uzay görevlerinde kullanılan ağır sıcaklık kontrol sistemlerine duyulan ihtiyacı azaltabilir. Bataryaların Ay gecesi boyunca sıcak tutulması yerine, enerji gerektiğinde küçük ısıtıcılarla çalışma sıcaklığına getirilmesi mümkün olabilir. NASA araştırmacıları ayrıca bataryaların enerji kapasitesini, güç çıkışını ve dayanıklılığını farklı kullanım alanlarına göre ayarlamak için çeşitli elektrot malzemeleri üzerinde çalışıyor. Teknoloji gelecekte NASA'nın Artemis programı kapsamındaki Ay keşif araçlarına, bilimsel cihazlara ve astronotların acil durum ekipmanlarına enerji sağlayabilir. 2026 yılında NASA'nın Araştırma ve Teknoloji Görev Direktörlüğünün finansmanıyla başlatılan SPEARS projesine, Ohio'daki Glenn Araştırma Merkezi liderlik ediyor. Langley Araştırma Merkezi malzeme geliştirme ve test çalışmalarını yürütürken California'daki Ames Araştırma Merkezi, teknolojiyi gelecekteki uzay uçuşu testlerine hazırlamak amacıyla test kartları ve elektronik sistemler geliştiriyor. NASA, katı hâl bataryalarının Ay görevleri dışında uçaklarda, insansız hava araçlarında, taşıtlarda ve taşınabilir elektronik cihazlarda da kullanılabileceğini değerlendiriyor. NASA'NIN YENİ BATARYASI NE ZAMAN KULLANILACAK? Teknoloji henüz geliştirme aşamasında. Bataryalar şu anda küçük laboratuvar prototiplerinden oluşuyor ve uzay ortamında test edilmiş değil. Gerçek görevlerde kullanılabilmeleri için daha fazla geliştirme çalışması ve test yapılması gerekiyor.