Hayatının şokunu yaşadı! Bu olay ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

Dolandırıldığını ileri süren Sümer, ”Öz dayımın oğlu, yani kuzenimin ofisine gittim. Pazartesiydi, sözleşme yapıldı. Çarşamba gününe tapudan randevu alındı. Çarşamba günü geldiğinde, adam virüs oldu ve başka bahaneler üretti. Ben eşyalarımı her şeyi koliledim, her şeyim hazır vaziyetteydi. Şu gün bugün başka yer orası burası derken, anlaştığımız yeri iptal etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Sonunda bana yapım aşamasındaki bir daireyi sattı. Dairenin, 8 senedir mahkemesi süren inşaatın müteahhit tarafından yapımının yarım bırakıldığını öğrendim" dedi. Şu anda kayınbabasının evinde birlikte yaşadıklarını kaydeden Sümer, ”Bu olay, psikolojik olarak evin içerisinde çocuklarıma bile yansıdı. Her şeyden oldum, sağlığımdan oldum. Adalet istiyorum. Ben yandım, Adana’da başka insanlar yanmasın. Benim çektiğim acıyı başka insanlar yaşamasın. ” diye konuştu.