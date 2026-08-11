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Hayati hata! Tesla'dan araçlarını geri çağırma kararı

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Hayati hata! Tesla'dan araçlarını geri çağırma kararı

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, ABD genelinde 20 bin 349 aracı kapsayan yeni bir geri çağırma operasyonu başlattı.

#1
Foto - Hayati hata! Tesla'dan araçlarını geri çağırma kararı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, söz konusu araçlardaki kısa farlar gereğinden fazla parlak olabiliyor. Bu durum karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırabilir.

#2
Foto - Hayati hata! Tesla'dan araçlarını geri çağırma kararı

Geri çağırma kararı, Model 3 (2017-2023) ve Model Y (2020-2023) serilerinin belirli araçlarını etkiliyor.

#3
Foto - Hayati hata! Tesla'dan araçlarını geri çağırma kararı

Parlaklık sorunu için henüz net bir çözüm veya onarım yöntemi bulunmuyor; yetkili kurum ve üretici teknik çözüm üzerinde çalışıyor.

#4
Foto - Hayati hata! Tesla'dan araçlarını geri çağırma kararı

NHTSA, geçen Temmuz ayında da direksiyon hakimiyetini kaybettirebilecek süspansiyon arızası bildirimleri nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme başlatmıştı.

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