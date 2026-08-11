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Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

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AA Giriş Tarihi:

Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

3. Dünya Savaşı her an bir noktada patlak verecek gibi... Dünya doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta bir fay hattı üzerinde yaşıyor.

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Foto - Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

Sıcak gelişmeler peş peşe yaşanırken Uzak Doğu'da askeri tatbikatın fotoğrafları dünyaya servis edildi.

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Foto - Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ - Çin’in, Tayvan’ın doğusundaki sularda ağustos ortasında Endonezya donanmasıyla ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini açıklaması, adanın olası bir saldırıya karşı savunma hazırlıklarını sürdürdüğü döneme denk geldi.

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Foto - Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

Tayvan’ın Taipei kentinde, Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında kentsel alanlarda düzenlenen savunma tatbikatında Tayvanlı askerler, CM-32 zırhlı araçlardan ateş açtı.

#4
Foto - Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında askerler, Songshan Havalimanı çevresinde düşman güçlerinin kent merkezine ilerlemesini engellemeye yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

#5
Foto - Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi

Tatbikatta insansız hava araçlarının kullanımı ve ilerleme güzergahlarının barikatlarla kapatılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

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