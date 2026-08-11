Askeri tatbikat oldukça manidar zamana denk geldi
3. Dünya Savaşı her an bir noktada patlak verecek gibi... Dünya doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta bir fay hattı üzerinde yaşıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
3. Dünya Savaşı her an bir noktada patlak verecek gibi... Dünya doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta bir fay hattı üzerinde yaşıyor.
Sıcak gelişmeler peş peşe yaşanırken Uzak Doğu'da askeri tatbikatın fotoğrafları dünyaya servis edildi.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ - Çin’in, Tayvan’ın doğusundaki sularda ağustos ortasında Endonezya donanmasıyla ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini açıklaması, adanın olası bir saldırıya karşı savunma hazırlıklarını sürdürdüğü döneme denk geldi.
Tayvan’ın Taipei kentinde, Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında kentsel alanlarda düzenlenen savunma tatbikatında Tayvanlı askerler, CM-32 zırhlı araçlardan ateş açtı.
Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında askerler, Songshan Havalimanı çevresinde düşman güçlerinin kent merkezine ilerlemesini engellemeye yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.
Tatbikatta insansız hava araçlarının kullanımı ve ilerleme güzergahlarının barikatlarla kapatılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23