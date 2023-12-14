Hayat kurtaran ipuçları! Sobalı evlerdeki gizli tehlike

Zehirlenmeye neden olan bir unsurun da, baca temizliğinin yapılmadığından kaynaklandığını vurgulayan Ünver, “Soba kurulmasıyla tamamen sıkıntı bitmiyor. Sobada yanan yakıttan arta kalan zehirli gazların ve duman tabir ettiğimiz tam yanmamış maddelerin düzgün bir şekilde atmosfere iletilmesi gerekiyor. Bu da baca vasıtasıyla olmakta. Baca temizliği normal şartlarda, baca ve boruların temizliği 2 ayda bir yapılması gerekmekte. Baca içerisinde biriken kurumlar duman akışını sağlayacak yolun tıkanmasına sebebiyet vermekte. Bunun yanında o partikülleri de ısı sonucu yanmasına ve meskenlerin de yanmasına sebebiyet vermekte. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz birimle eğitim verip, yetkilendirdiğimiz firmalar vasıtasıyla baca temizliği ve denetimlerini yürütmekteyiz. Türkiye'de baca yangını ve baca yangınından kaynaklı ikamet ve bina yangınlarında yüzde 20 gibi bir oran varken bu baca temizliği ve denetimlerimiz. Neticesinde şu an için yüzde 5.1 dilime kadar düşürmüş durumdayız. Türkiye ortalamasının bayağı bir altındayız. Vatandaşlarımız Konya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yetkilendirilmiş firmalara ulaşım sağlayabilir ve ardından da ekiplerimiz bacanın düzgün temizlenip temizlenmediğini denetlemekteler” ifadelerini kullandı.