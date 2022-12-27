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Yaşam
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Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

2022-12-27 09:42:30
Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

Mersin'de yaşayan özel eğitim alan iki kardeşe büyük bir sürpriz yapıldı. Kardeşlerin sevinci ise gözlerinden okundu.

#1
Foto - Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

Mersin'de engelleri nedeniyle evde eğitim alan iki kardeşin hayali öğretmenlerinin desteği ile gerçek oldu, uzayı merak eden Batuhan için eve astronot geldi, sağlıkçı olmak isteyen Nisa için hemşire önlüğü ile stetoskop hediye edildi.

#2
Foto - Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

İlçeye bağlı Selviler Mahallesinde evde eğitim hizmeti alan engelli lise birinci sınıf öğrencisi Nisa ile kardeşi ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Batuhan Durak'la yakından ilgilenen öğretmenleri Ayşe Durmaz Şahin ve İmran Özdemir, onların hayallerini öğrendi. Nisa, öğretmenlerine sağlıkçı olmak istediğini aktarırken, Batuhan ise uzayı merak edip astronot görmek istediğini dile getirdi. Öğrencilerin ilgisini gören öğretmenleri ise onların bu hayalini gerçekleştirdi. Sürprizden habersiz kardeşleri İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ziyaret etti. Odalarının bir bölümüne uzay maketi ve robotlu görsel yerleştirilen çocukların merakı ziyarete gelenlerle birlikte içeriye astronot kıyafetli bir kişinin girmesiyle heyecana dönüştü. Karşılarında astronot gören kardeşlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. İlgi alanlarına yönelik hediyeler ise çocukların mutluluğunu katladı.

#3
Foto - Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

Onların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Kaymakam Aydın Tetikoğlu, "İlçemizde 50 tane evde eğitim gören öğrencimiz var. Bu konuda daima devletimiz bu çocuklarımızın evlerine gelerek eğitim faaliyetlerine devam etmelerini, eğitimlerini almalarını sağlıyorlar. Emeği geçen milli eğitim camiası öğretmenlerine yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ne kadar eğitimli ve mutlu olursa biz de mutlu oluruz" dedi.

#4
Foto - Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

Bugün evde eğitim alan iki öğrencilerini ziyaret ettiklerine değinen Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük "Okul müdürümüzün yaptığı ziyaret sonucunda öğrencilerimizin uzay ve sağlık alanına ilgi duyduğunu öğrendik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Öğrencilerimizi amacımız mutlu etmekti. Uzaya ilgi duyan öğrencimiz için astronotumuzu getirdik, sağlığa ilgi duyan öğrencimize hemşire önlüğü getirdik. Amacımız onların bugün mutlu olmasıydı. İlçemizde 50 tane öğrencimiz var evde eğitim alan. Bakanlığımız son dönemde gerçekten özel eğitime çok büyük destek veriyor. 50 öğrencimize 50 öğretmenimiz evde eğitim veriyor. Çocuklarımız bugün mutlu oldu bizde mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

Mutluluklarını dile getiren anne Ülkü Durak, "Çok mutluyuz, çocuklarım çok mutlu oldu. Uçmaya çok hevesleniyor, uzaya gitmeyi çok istiyor" diye konuştu.

#6
Foto - Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

Oğlunun hayalinin uçmak olduğunu aktaran baba Veysel Durak da "Uzayı çok merak ediyordu. Nisa kızımızda sağlıkçı olmak istiyordu. Bu hayallerini gerçekleştirdikleri için ilçe milli eğitim müdürümüze ve kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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