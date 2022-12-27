Hayalleri gerçek oldu! Evlerine astronot geldi

İlçeye bağlı Selviler Mahallesinde evde eğitim hizmeti alan engelli lise birinci sınıf öğrencisi Nisa ile kardeşi ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Batuhan Durak'la yakından ilgilenen öğretmenleri Ayşe Durmaz Şahin ve İmran Özdemir, onların hayallerini öğrendi. Nisa, öğretmenlerine sağlıkçı olmak istediğini aktarırken, Batuhan ise uzayı merak edip astronot görmek istediğini dile getirdi. Öğrencilerin ilgisini gören öğretmenleri ise onların bu hayalini gerçekleştirdi. Sürprizden habersiz kardeşleri İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ziyaret etti. Odalarının bir bölümüne uzay maketi ve robotlu görsel yerleştirilen çocukların merakı ziyarete gelenlerle birlikte içeriye astronot kıyafetli bir kişinin girmesiyle heyecana dönüştü. Karşılarında astronot gören kardeşlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. İlgi alanlarına yönelik hediyeler ise çocukların mutluluğunu katladı.