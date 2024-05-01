HAVELSAN küresel devlerle masaya oturdu! İmzalar atıldı

HAVELSAN, Türkiye'nin önde gelen küresel pilot eğitim merkezi olarak konumunu güçlendirmeye yönelik IFTC'nin pilot eğitim altyapısını genişletme çabalarını destekliyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin statüsünü iyileştirme hedefine yönelik olarak en yüksek kalitede ve verimli eğitim kapasitesini sağlamak için ek eğitim ekipmanı sağlıyor. HAVELSAN Airbus A320 NEO/CEO simülatörünün kurulumu, 2024 yaz sezonunun başında gerçekleşecek. IFTC, bu sözleşme kapsamında ilk kez Türkiye'de üretilen tam uçuş simülatörünü kullanmış olacak. Bu da Türkiye, IFTC ve HAVELSAN için önemli bir kilometre taşı olacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, A320 Tam Uçuş Simülatörü'nün temin edilmesinin IFTC'nin eğitim faaliyetlerini geliştirmeye destek olacağını söyledi.