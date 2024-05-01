HAVELSAN küresel devlerle masaya oturdu! İmzalar atıldı

Gözen Holding bünyesinde Türkiye'nin ilk bağımsız simülatör eğitim merkezi olan IFTC, İstanbul ve Antalya'da bulunan 2 farklı eğitim merkeziyle müşterilerine eğitim sunuyor. Her iki merkez de Airbus A320 ve Boeing B737NG uçak tiplerini kapsayan 5 tam uçuş simülatörü ile faaliyet gösteriyor. Geniş bir hava yolu ve onaylı eğitim kuruluşu yelpazesine destek veren IFTC, pilot eğitim gereksinimlerini hassasiyet ve mükemmellikle karşılıyor. IFTC, hem yurt içinde hem de yurt dışında talebe yanıt olarak uçuş simülatörü kapasitesini ve eğitim hizmetlerini genişletmek ve eğitim merkezlerinde altyapıyı büyütmek için yatırım yapıyor.