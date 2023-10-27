Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Akın, yayladan dönen yetiştiricilerin on binlerce küçükbaş hayvanı ile birlikte yol başta olmak üzere dönüşte birçok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek, bu konuda çözüm önerilerini sıraladı. “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her anlamda yetiştiricileri desteklediğine dikkat çeken Akın, “Bizde ilk andan itibaren sahada yetiştiricilerimizin yanında olduk. Bazı ihtiyaçlar vardı bunları da bakanlığımıza ilettik. Yeni çadırlarımız geldiğinde de üreticilerimizin sıkıntılarını gidereceğiz. Bazı üreticilerimiz hayvanlarını devredip il dışına gitse de üreticilerimizin büyük çoğunluğu devam ediyor” şeklinde konuştu.