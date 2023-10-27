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Yaşam
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Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

2023-10-27 15:59:06
Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Havaların soğuması ile yaylalarda bulunan küçükbaş sürülerinin meşakkatli dönüşü başladı.

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Foto - Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Deprem bölgesi Malatya’da hayvancılıkla geçimlerini sağlayan yetiştiricilerin, havaların soğumasıyla birlikte dönüşleri devam ediyor.

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Foto - Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Geçtiğimiz Mayıs ayında hayvanları ile birlikte yaylalara göç eden küçükbaş hayvan yetiştiricileri havaların bugünlerde soğumasıyla geri dönüş yoluna geçti. Yaylalarda otların kuruması ve suların buz tutması ile birlikte uzunca bir yoldan meşakkatli bir yolculuğa çıkan yetiştiriciler, yaklaşık 120 kilometrelik yol sonunda köylerine ulaştı.

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Foto - Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaylaya giden yetiştiriciler, bu zorlu yolculuğun ardından dönüşlerini yaparken onları Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın karşıladı.

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Foto - Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Başkan Akın, son yaylacılarında köylere inmeye başladıklarını ifade ederek, “Yaylalar soğudu, sorunlar var. Mecburen mahallelerine inmeye başladılar. Zorlu bir yolculukla geri dönüyorlar, dönüş yolculuğu 10 gün sürüyor. Yolların iyi olmaması, yetiştiricilerin gidiş gelişlerde zorluk yaşıyorlar. Bu anlamda da yerel yöneticilerin yaylalarla ilgili sorunları çözmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

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Foto - Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Akın, yayladan dönen yetiştiricilerin on binlerce küçükbaş hayvanı ile birlikte yol başta olmak üzere dönüşte birçok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek, bu konuda çözüm önerilerini sıraladı. “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her anlamda yetiştiricileri desteklediğine dikkat çeken Akın, “Bizde ilk andan itibaren sahada yetiştiricilerimizin yanında olduk. Bazı ihtiyaçlar vardı bunları da bakanlığımıza ilettik. Yeni çadırlarımız geldiğinde de üreticilerimizin sıkıntılarını gidereceğiz. Bazı üreticilerimiz hayvanlarını devredip il dışına gitse de üreticilerimizin büyük çoğunluğu devam ediyor” şeklinde konuştu.

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Foto - Havalar soğudu zorlu yolculuk başladı

Afganistan’dan Malatya’ya gelen ve çobanlık yapan Amiridin Kurbanhan ise yayla dönüşünün zorlu olduğunu ifade ederek, “Yaylada havalar soğuduğu için döndük. Dönüş yolu sıkıntılıydı. 5-6 ay yaylada kaldık ama artık havalar çok soğuyunca dönüş yaptık” dedi. Yazıhan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde yetiştirici olan Metin Karadoğan ise 10 gündür yolda olduklarını ve zorlu bir sürecin ardından köylerine ulaştıklarını söyledi. Kışı atlattıktan sonra yeniden baharın gelmesi ile yayla yolculuğunun başlayacağını ifade eden Karadoğan, yaşadıkları sıkıntıların çözümü için destek istedi.

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