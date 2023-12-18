  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arsenal'in yıldızı Ocak'ta ya Kadıköy'e ya Florya'ya gelecek? Büyük kapışmaya çok az kaldı...

Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Rize ve Artvin'de 50 köyle ulaşım sağlanamıyor

Bunu da gördük ya… Bir devir kapandı! Otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen o modelin üretimi sonlandırıldı! Vay be…

Tam anlamıyla deprem! Türkiye'deki 70 AVM'ye bankalar el koydu

Lise öğrencilerinden büyük başarı! Çay fabrikası atıklarından öyle bir şey yaptılar ki

Fatih Erbakan'dan gündeme oturacak AK Parti yalanlaması! Reddediyoruz

Arjantin’de duvarlara o isimlerin resmi çizili

Bir otomobilden çok daha fazlası! Önemli başarılara imza atıyor!

Galatasaray'a lokum gibi kura! UEFA Avrupa Liginde rakibimiz belli oldu...
Aktüel
16
Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

2023-12-18 15:03:05
Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Bir süredir Trakya'da etkili olan kar yağışı sonunda İstanbul'a geliyor. Anadolu'da yollar kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerini güncelledi. Hafta sonu soğuk hava dalgası her yeri kuşatıyor. Marmara'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği yeni haftada kar adeta geliyorum diyor. Buna göre 21 Aralık Perşembe gecesinden başlayacak kar yağışı Cuma günü okulları tatil edebilir. Birçok ilin valiliği yoğun kar yağışı için alarm durumuna geçti.

#1
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Mevsimin ilk karı ne zaman düşecek? İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...

#2
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Kar yağışını bekleyen İstanbulluya sonunda güzel haber geldi. Nefes kesecek soğuk beraberinde kar getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunda Marmara için kar yağışı beklendiğini açıkladı. Aralık ayı başından bu yana düşen sıcaklıklar sonrası sağanak yağmur, fırtına etkili oldu.

#3
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Havanın yumuşamasıyla oluşan kar yağışı da bu hafta sonuyla birlikte İstanbul'a geliyor. Kuzey illerde karla karışık yağmurun yağacağını belirten hava durumu uzmanları, hayatın olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Gelin İstanbul'a kar yağışının tarihine bakalım...

#4
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

18 Aralık Pazartesi gününden başlayacak sıcaklık yükselişi Perşembe gecesinden itibaren soğuk hava dalgasına bırakıyor kendini. MGM sağanak yağış, kar ve fırtınanın beklendiği tarihi de Perşembe'den ilan etti.

#5
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Marmara ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olacağı yeni haftada Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar hayatı esir alacak.

#6
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Hava durumuna bakıldığında Cuma'dan başlayacak sağanak yağış 23 Aralık ve 24 Aralık günleri kendini kar yağışına bırakıyor. Ancak Çarşamba gününe kadar kar beklenmiyor.

#7
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı beraberinde tatili de getirdi. Şehir merkezinin beyaz büründüğü Iğdır'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

#8
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

Artan kar yağışından dolayı merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitime ara verildi.

#9
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı 4 Aralık'ta yüzde 34,02 iken 17 Aralık'ta yüzde 47,45 olarak ölçüldü. 14 günlük süreç içerisinde barajların doluluk oranlarında yüzde 13,43'lük bir artış yaşandığı görüldü.

#10
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı 4 Aralık'ta yüzde 34,02 iken 17 Aralık'ta yüzde 47,45 olarak ölçüldü. 14 günlük süreç içerisinde barajların doluluk oranlarında yüzde 13,43'lük bir artış yaşandığı görüldü.

#11
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

#12
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

#13
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

#14
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

#15
Foto - Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:

35 tane İHA peş peşe düşürüldü! Herkes tedirgin

35 tane İHA peş peşe düşürüldü! Herkes tedirgin
Savcı Sayan'dan ortalığı karıştıracak çıkış: O siyasi lider istifa edebilir

Savcı Sayan'dan ortalığı karıştıracak çıkış: O siyasi lider istifa edebilir
Gece yastığınızın altına koyun ve etkisini gözünüzle görün!
Gıda

Gece yastığınızın altına koyun ve etkisini gözünüzle görün!

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında gıdaların alternatif kullanımları yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Pek çok farklı faydası buluna..
CHP’li belediyeler iflasta Başkanlar sefada! Yediler içtiler batırdılar
Gündem

CHP’li belediyeler iflasta Başkanlar sefada! Yediler içtiler batırdılar

Kirli ittifaklar sonucu ele geçirdikleri koltuklarda günü gün eden CHP’li başkanlar bir yandan tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla keyif sürerken..
Ece Ronay hakkında flaş gelişme
Gündem

Ece Ronay hakkında flaş gelişme

Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve ber..
İkinci toplantı bugün yapılıyor! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Ekonomi

İkinci toplantı bugün yapılıyor! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret toplantısında... Son olarak AK Parti'den bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Muhammet Emin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23