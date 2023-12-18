2023-12-18 15:03:05 Havada kar kokusu var! Hafta sonu tatili Cuma'dan başlayabilir! Meteoroloji ilan etti:
Bir süredir Trakya'da etkili olan kar yağışı sonunda İstanbul'a geliyor. Anadolu'da yollar kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerini güncelledi. Hafta sonu soğuk hava dalgası her yeri kuşatıyor. Marmara'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği yeni haftada kar adeta geliyorum diyor. Buna göre 21 Aralık Perşembe gecesinden başlayacak kar yağışı Cuma günü okulları tatil edebilir. Birçok ilin valiliği yoğun kar yağışı için alarm durumuna geçti.