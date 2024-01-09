  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ANKA-3 şaşkınlığı! Kendisi bile buna inanamadı

Bunlar insan olamaz! Depremde çocuklarını kaybedenleri bile dolandırmışlar

Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

İYİ Parti’de çok büyük deprem! Akşener bu kez zangır zangır sallanacak! Şok eden kararı resmen duyurdular

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, “son dakika” koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Havada acil çıkış kapısı kopan uçakla ilgili korkunç gerçek!

Öyle çok zararı var ki! Siz siz olun kahveyi böyle tüketmeyin

Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay
Gündem
3
Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! "Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

2024-01-09 14:42:34
Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! “Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, yaptığı meteoroloji tahminleriyle tanınan Kerem Ökten’in diplomasının sahte olduğunu öne sürdü. Kadıoğlu’nun iddiaları üzerine Ökten’den yanıt olarak küfürlü paylaşım geldi. Yaptığı hava durumu tahminleri ile tanınan Kerem Ökten ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaptığı yorumlarla yakından takip edilen ve gazetelerin sıklıkla referans aldığı isim Ökten için 'sahte diploma' iddiaları gündeme geldi.

#1
Foto - Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! "Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

Şimdiye kadar kendisini "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu" olarak tanıtan Ökten'in diplomasının sahte olduğu öne sürüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Mikdat Kadıoğlu, bölüm mezunu olmadığı iddia edilen Kerem Ökten’in mezunları olmadığını belirterek, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

#2
Foto - Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! "Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü olarak Kerem Ökten adında bir mezunları olmadığını kamuoyuna duyurduğunu aktardı. Kadıoğlu, bu sahte diploma olayıyla ilgili olarak gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarının altını çizdi. Kadıoğlu'nun iddiaları üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Kerem Ökten, "Lodosla gelen Kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!" ifadelerine yer verdi. Ökten’in bu paylaşımı Kadıoğlu'na açıklamalarına yanıt olarak yorumlandı.

Abdulkadir Selvi sessizliğini bozdu! Ali Koç’a işte böyle cevap verdi “zekatını versem 40 Ali Koç eder”
Gündem

Abdulkadir Selvi sessizliğini bozdu! Ali Koç’a işte böyle cevap verdi “zekatını versem 40 Ali Koç eder”

Süper Kupa öncesi yaşanan kriz sonrası TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da yüklenen Abdülkadir Selvi,..
Son zamanlarda popüler hale geldi! Çatısına GES kurmak isteyenler ne yapmalı?
Ekonomi

Son zamanlarda popüler hale geldi! Çatısına GES kurmak isteyenler ne yapmalı?

Türkiye'nin 2023 Kasım ayı itibarıyla 106 bin 152 megavata ulaşan kurulu elektrik gücünün yüzde 10,6'sı güneş enerjisinden elde edilirken Tü..
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa’ya “Barbaros” onuru
Gündem

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa’ya “Barbaros” onuru

Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Ayvalık’taki torunlarından anlamlı..
Akşener koltuğa yapışmakta kararlı! ‘Oyumuz daha da düşse gitmiyorum’
Gündem

Akşener koltuğa yapışmakta kararlı! ‘Oyumuz daha da düşse gitmiyorum’

İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, koltuğa yapışmakta kararlı... Partiden yapılan açıklamada Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun ..
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı
Ekonomi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

‘Tane tane sana anlatayım’ Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!
Siyaset

‘Tane tane sana anlatayım’ Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ali Babacan’daki kafa, işte bu kadar!" başlıklı yazısı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23