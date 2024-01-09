Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! “Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, yaptığı meteoroloji tahminleriyle tanınan Kerem Ökten’in diplomasının sahte olduğunu öne sürdü. Kadıoğlu’nun iddiaları üzerine Ökten’den yanıt olarak küfürlü paylaşım geldi. Yaptığı hava durumu tahminleri ile tanınan Kerem Ökten ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaptığı yorumlarla yakından takip edilen ve gazetelerin sıklıkla referans aldığı isim Ökten için 'sahte diploma' iddiaları gündeme geldi.