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Yaşam
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Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

2024-06-17 18:24:49
Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

Nesli tehlike altında olduğu için Rusya'da hatıra paraların üzerine basılan böceğin sayısında artış yaşandı.

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Foto - Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan ve dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülen lertha extensa isimli böceğin sayısında artış kaydedildi.

#2
Foto - Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

Larva döneminde zararlı böcekleri yiyerek sayılarını kontrol altında tutan ve nesli tehlikede olduğundan Rusya'da resimleri hatıra paraların üzerine basılan böceğin sayısındaki artışın kendileri için sevindirici olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda bulunan uçurtma böcekleri türünden lertha extensa, endemik bir tür sayılır ve bunun yaşam alanları gittikçe daraldı. Buna rağmen şu anda özellikle bizim bölgemizde sayıları çok artmış durumda. Kırmızı listede bulunduklarından Ruslar bunlar için para basmışlardı. Bu tür çok önemli, bizim bölgemizde sayıları oldukça artmış durumda. Yaptığımız gözlemlerle bunları tespit ettik. Bu da bizi sevindiriyor. Biz bunları tanıtmak istiyoruz. Daha önce de yaptığımız çalışmalarda da vardı ama bu yıl daha fazla sayıda gördüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.

#3
Foto - Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

Bu türün larva döneminde zararlı böcekleri tüketerek sayılarını kontrol altında tuttuğunu belirten Prof. Dr. Satar, “Bunlar yumurtadan çıktıklarında larva dönemlerini 2 yıl olarak geçiriyorlar. Bu esnada predatör böcek (Avcı böcek) olarak yaşıyorlar. Zararlı böceklerle besleniyorlar. Ergin hale geçtikten sonra bu sefer de polenle besleniyorlar.

#4
Foto - Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

Çok ilginç bir yaşam biçimleri var. Bunları görmek ve tanıtmak lazım. Bunlara zarar verilmemesi gerek. Diğer ülkelerdeki insanlar o kadar kıymet veriyorlar ki, kendi paralarının üzerine bunu işliyorlar. Bunlar kırmızı listede olan böcekler ve bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Bu böceğin ve benzer şekilde olan böceklerin burada bulunması tür çeşitliliğinin de zengin olduğunu gösteriyor ve bu da bizi sevindiriyor. Mümkün olduğu kadar tarım ilaçlarının daha az kullanılmasına önem gösterilmesi, biyolojik mücadeleye önem verilmesi gerek. Tarım ürünlerine zarar veren böcekleri yine onlara zarar veren doğal düşmanlarıyla yok etmemiz lazım ki, bu nadide türleri yok etmeyelim” dedi.

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