Hatıra paraların üzerine basıldı! İşte o böcek

Larva döneminde zararlı böcekleri yiyerek sayılarını kontrol altında tutan ve nesli tehlikede olduğundan Rusya'da resimleri hatıra paraların üzerine basılan böceğin sayısındaki artışın kendileri için sevindirici olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda bulunan uçurtma böcekleri türünden lertha extensa, endemik bir tür sayılır ve bunun yaşam alanları gittikçe daraldı. Buna rağmen şu anda özellikle bizim bölgemizde sayıları çok artmış durumda. Kırmızı listede bulunduklarından Ruslar bunlar için para basmışlardı. Bu tür çok önemli, bizim bölgemizde sayıları oldukça artmış durumda. Yaptığımız gözlemlerle bunları tespit ettik. Bu da bizi sevindiriyor. Biz bunları tanıtmak istiyoruz. Daha önce de yaptığımız çalışmalarda da vardı ama bu yıl daha fazla sayıda gördüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.