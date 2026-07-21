Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

“Her biri ait olduğu medeniyetin sessiz tanığı olan bu eserler, yalnızca geçmişimizi anlatmakla kalmayacak; kültür varlıklarımızın korunması konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturacak önemli bir görev de üstlenecektir.” Müzeler Yaşayan Kültür Merkezleridir Müzelerin artık yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlar olmadığını vurgulayan Ersoy, günümüzde müzelerin eğitimin, araştırmanın, kültürel diplomasinin ve dijital teknolojilerin buluştuğu yaşayan kültür merkezleri olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının da bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirten Ersoy, hedeflerinin geçmişi korurken onu günümüz insanına daha etkili anlatabilen, her yaştan ziyaretçiye hitap eden, erişilebilir ve sürdürülebilir bir müzecilik anlayışını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Çalışmada emeği bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, yenilenen teşhir düzenlemeleriyle Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Türkiye›ye ve kültür hayatına hayırlı olmasını diledi.