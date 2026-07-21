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Kültür Sanat
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

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Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Müzenin yeni teşhir düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını belirterek yenileme çalışmaları kapsamında 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağını açıkladı.

#1
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde incelemelerde bulunarak müzenin yenilenen teşhir düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Bakan Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti.

#3
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Müzenin Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han gibi iki önemli Osmanlı yapısında hizmet verdiğini kaydeden Ersoy, yaklaşık altı asırlık bu tarihî yapıların Cumhuriyet’in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürüldüğünü, böylece Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasının bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlandığını söyledi.

#4
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 1921 yılında “Eti Müzesi” fikriyle temellerinin atıldığını belirten Ersoy, 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997 yılında ise “Avrupa’da Yılın Müzesi” seçilerek Türkiye’nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.

#5
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Paleolitik Çağ’dan başlayarak Anadolu uygarlıklarının kesintisiz hikâyesini anlatan, dünyanın en saygın arkeoloji müzelerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

#6
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Bakan Ersoy, mevcut müze yapısının önünde grup ziyaretçileri için uygun bir toplanma alanı oluşturulduğunu, toplu gezilerde rehber anlatımlarını destekleyecek durak noktalarının planlanarak ziyaretçi deneyimini iyileştirecek bir tasarım anlayışının benimsendiğini söyledi.

#7
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Giriş bölümüne Anadolu uygarlıkları isimlerinin yer aldığı totemlerin yerleştirildiğini belirten Ersoy, ziyaretçi dolaşımını kolaylaştıran yeni mekânsal düzenlemelerin de gerçekleştirildiğini ifade etti.

#8
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını kaydeden Ersoy, Göbeklitepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesi ile Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulduğunu söyledi.

#9
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Ersoy, müze bahçesinde sergilenen taşınır kültür varlıklarının ziyaretçiler tarafından daha nitelikli ve zengin bir deneyimle keşfedilebilmesi amacıyla anıtsal yapının mimari kimliğini ön plana çıkaracak şekilde peyzaj alanının yeniden düzenlendiğini de belirtti.

#10
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Bakan Ersoy, Ankara ve Klasik Dönem seksiyonlarının güncellenerek bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmaların da planlandığını açıkladı.

#11
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilere daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunulacağını belirten Ersoy, “Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulmasıdır.” dedi.

#12
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda Türkiye’ye yeniden kazandırılan kültür varlıklarının da ilk kez bu yeni teşhir düzeni içerisinde yerlerini aldığını ifade etti.

#13
Foto - Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çağdaş müzecilik dönemi...

“Her biri ait olduğu medeniyetin sessiz tanığı olan bu eserler, yalnızca geçmişimizi anlatmakla kalmayacak; kültür varlıklarımızın korunması konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturacak önemli bir görev de üstlenecektir.” Müzeler Yaşayan Kültür Merkezleridir Müzelerin artık yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlar olmadığını vurgulayan Ersoy, günümüzde müzelerin eğitimin, araştırmanın, kültürel diplomasinin ve dijital teknolojilerin buluştuğu yaşayan kültür merkezleri olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının da bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirten Ersoy, hedeflerinin geçmişi korurken onu günümüz insanına daha etkili anlatabilen, her yaştan ziyaretçiye hitap eden, erişilebilir ve sürdürülebilir bir müzecilik anlayışını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Çalışmada emeği bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, yenilenen teşhir düzenlemeleriyle Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Türkiye›ye ve kültür hayatına hayırlı olmasını diledi.

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