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Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

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Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Afganistan'da 20 kişinin ölmesine, 80 kişinin yaralanmasına ve en az 100 kişinin kaybolmasına neden olan sel felaketinin görüntüleri tedirgin etti.

#1
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Al Jazeera Arapça servisine konuşan Afgan bir hükümet yetkilisi, şiddetli yağışların ardından Nuristan'ın Parun kentini vuran sel felaketinde can kaybının 20'ye yükseldiğini, 80 kişinin yaralandığını ve 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Nuristan Valiliği Sözcüsü Feridun Samim de sel sularının pazartesi öğleden sonra Parun kentini etkisi altına aldığını, olayda büyük çaplı can ve mal kaybı meydana geldiğini belirtti.

#3
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel sularının yerleşim alanlarından büyük bir hızla geçtiği, yolları, evleri ve çok sayıda yapıyı tahrip ettiği görüldü.

#4
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Yerel kaynaklara göre, arama kurtarma ekipleri selin ardından yıkılan yapıların enkazı altında kalan Nuristan Belediye Başkanı ile beraberindeki altı kişinin cansız bedenine ulaştı.

#5
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 100'den fazla kayıp nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

#6
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Dağlık yapısı ve dar vadileri nedeniyle ani sel riskinin yüksek olduğu Nuristan, Afganistan'da mevsimsel taşkınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

#7
Foto - Afganistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü var... Görüntüler korkunç

Sel felaketi, Afganistan Meteoroloji Kurumunun Nuristan başta olmak üzere Kunar, Laghman ve Nangarhar vilayetleri için şiddetli yağış, fırtına ve ani sel uyarısı yapmasının ardından meydana geldi. Afganistan'da son yıllarda yaşanan mevsimsel seller yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, altyapı ve tarım alanlarında büyük hasara yol açmıştı. (Kaynak: Mepa News)

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