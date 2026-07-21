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CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla partinin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler ile parti binasındakiler arasında gerginlik yaşandı.

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Foto - CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısında Kızılay'da bulunan CHP İl Başkanlığı binasına gitti.

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Foto - CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

Bu sırada Yıldırım'ın içinde bulunduğu grup ile parti binasındakiler arasında tartışma oldu.

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Foto - CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yıldırım ve beraberindekiler ile partililer arasında gerginlik yaşanmaması için çevre güvenliği sağladı.

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Foto - CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

Polisin iki grup arasında müzakere yürütmesinin ardından Yıldırım ve beraberindeki kişiler ekiplerce binadan çıkarıldı. Bu sırada bina dışındaki partililer, Yıldırım'ı protesto etti.

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Foto - CHP’de büyük kavga! Birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

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