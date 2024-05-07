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Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

2024-05-07 00:31:27
Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 1-1 biten Gaziantep FK maçında hakem Halil Umut Meler'e ateş püskürdü.

#1
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

#2
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Hatayspor, maçın hakemi Halil Umut Meler ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdiği bir açıklama yayınladı.

#3
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

HATAYSPOR'UN AÇIKLAMASI: "Bu videoda koca bir şehre umut olmaya yemin etmiş bir takımın nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl sahipsiz bırakıldığını izliyorsunuz. Şimdi bütün yetkililere soruyoruz. Düşme hattında haftanın en önemli karşılaşması olan Gaziantep FK - Hatayspor maçında neden yabancı VAR hakemi atanmadı? Türkiye’den Euro 2024’e gönderilmesi beklenen hakem Halil Umut Meler’in görüntülerde görülen bariz hatalarında neden VAR müdahale etmiyor? Bu bariz hatalar gözlemci raporuna neden yazılmıyor? Biz ayrıcalık değil ADALET istiyoruz."

#4
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNDE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN REZİLLİKLER YAŞANDI Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde hem Fenerbahçe hem de İstanbulspor sahadan çekildi, Trabzon'da taraftarlar sahaya indi, kulüp başkanı hakem yumrukladı. İşte 2 sezonluk Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan skandal olaylar... -Taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı (4 Eylül 2022)- Skandal olayların ilki, Süper Lig'in 2022-23 sezonunda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanmıştı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte ev sahibi takım taraftarı sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların üzerine koşmuştu. Öfkeli taraftara siyah-beyazlı ekibin futbolcusu Josef De Souza müdahale ederek durdurmuştu. Josef, bu hareketi sebebiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

#5
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Arabistan'da Süper Kupa rezaleti (30 Aralık 2023) Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2022-23 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da oynatma kararı almıştı. 30 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan final mücadelesi, maç günü Riyad'da iki takımın Mustafa Kemal Atatürk görseli bulunan tişörtler ve pankartlarla sahaya çıkılmasına izin verilmemesi sebebiyle oynanamamıştı.

#6
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Hakem yumruklandı (11 Aralık 2023) 11 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'de MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Son düdüğün ardından Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya indi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine koşarak yumruk attı. Başkan Faruk Koca'nın attığı yumruk sonrası Halil Umut Meler'in gözünün moradığı görüldü.

#7
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

İstanbulspor sahadan çekildi (19 Aralık 2023) Hakem yumruklanmasından 1 hafta sonra ise İstanbulspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golden hemen önce, İstanbulsporlu Florian Loshaj ile Batista Mendy arasındaki mücadelede Loshaj yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi ve gelişen atak Bordo-Mavili ekibin golüyle sonuçlandı. Bu pozisyonun ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin devam kararına tepki gösterdi ve sahaya inerek futbolcularını sahadan çekti.

#8
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Trabzon'da taraftar sahaya indi (17 Mart 2024) Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta taraftarlar son düdüğün ardından sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştı. Sarı-lacivertli ekibin futbolcularının ve bordo-mavili taraftarların karşı karşıya geldiği olaylarda birçok taraftar göz altına alınmıştı.

#9
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Hakem toplantısı sızdırıldı (26 Mart 2024) Bu sezonun bir diğer skandal olayında ise 26 Mart 2024 tarihinde, Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği ve Süper Lig hakemleriyle, hakem danışmanı Hugh Dallas'ın katıldığı toplantının görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlarda maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve Hugh Dallas'ın yorumları çok tartışıldı. Bu sızdırılan görüntülerinden ardından Türkiye Futbol Federasyonu toplantının tamamını yayınladı.

#10
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi (7 Nisan 2024) Son olarak ise Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final mücadelesinde sarı-lacivertli ekip maçtan çekilme kararı aldı. Mücadeleye A takım futbolcularını götürmeyen Fenerbahçe, U19 takımıyla maça çıkma kararı almıştı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, golün santrasını yapmadı ve sahadan çekildi.

#11
Foto - Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

Vanspor sahadan çekildi (04 Mayıs 2024) Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Vanspor FK, maçın 21. dakikasında sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor’un bu kararını protesto etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi. O esnada Esenler Erokspor rakibi karşısında 3-0 öndeydi.

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