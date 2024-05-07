Hatayspor'dan Halil Umut Meler ve TFF'ye ağır tepki! "Adalet istiyoruz!

BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNDE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN REZİLLİKLER YAŞANDI Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde hem Fenerbahçe hem de İstanbulspor sahadan çekildi, Trabzon'da taraftarlar sahaya indi, kulüp başkanı hakem yumrukladı. İşte 2 sezonluk Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan skandal olaylar... -Taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı (4 Eylül 2022)- Skandal olayların ilki, Süper Lig'in 2022-23 sezonunda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanmıştı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte ev sahibi takım taraftarı sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların üzerine koşmuştu. Öfkeli taraftara siyah-beyazlı ekibin futbolcusu Josef De Souza müdahale ederek durdurmuştu. Josef, bu hareketi sebebiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı.