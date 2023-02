Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Eroğlu, "Şu an savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Olan her şeyi anlattık. Tüm belge ve kayıtların hastanede olduğunu onlara da el konulması gerektiğini her şeyini söyledik. Bir dilekçeyle müracaat ettik. Allah savcılardan razı olsun. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Bulmak için ellerinden geleni yaptılar. En son bize adli olarak bir şikayet dilekçesi verin dediler. Herkes tabii ki acılı ama şu bir gerçek cesediniz, cenazeniz var ama onu bulamamak kaybetmek hepsinden daha acı. Az önce bir cenazeye daha baktık, gittik yine o yoktu. Şu an morglarda cenazemiz yok" ifadelerini kullandı.