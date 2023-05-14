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Hatay’da hüzünlü seçim

2023-05-14 10:06:55
Hatay’da hüzünlü seçim

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da oy verme işlemi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

#1
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar duygusal anlar yaşadı.

#2
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay’da da başladı. Hatay’da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gitti. Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı. Saatler 08.00’ı gösterdiğinde Hataylılar oy vermeye başladı.

#3
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Birbirlerine sarılan vatandaşların gözlerinin dolduğu zaman zaman ağladıkları görüldü.

#5
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

İyi olanın kazanmasını dileyen Fidan Turan, ”Hayırlısı olsun. İnşallah ayağa kalkacağız. Hatay hiçbir zaman yıkılmayacak. Yine ayaktayız, ayakta olacağız.Hakkımızda en hayırlısı Seçime katılım yoğun,halkımız duyarlılık gösteriyor” dedi.

#6
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

Cemile Gülbahar, Antakya’ya hem oy kullanma hem de yakınlarını görmek için geldiğini anlatarak, "Depremden bu yana herkes bir yere savruldu. Bugün gerçekten duygu seli içindeyiz. Elektrik Mahallesi sakinleriydik, artık dağıldık herkes bir yerde” diye konuştu.

#7
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

#8
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

#9
Foto - Hatay’da hüzünlü seçim

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