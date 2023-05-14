Hatay’da hüzünlü seçim

Cemile Gülbahar, Antakya’ya hem oy kullanma hem de yakınlarını görmek için geldiğini anlatarak, "Depremden bu yana herkes bir yere savruldu. Bugün gerçekten duygu seli içindeyiz. Elektrik Mahallesi sakinleriydik, artık dağıldık herkes bir yerde” diye konuştu.