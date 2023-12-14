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Hastane yemeğinden salyangoz çıktı!

2023-12-14 11:26:43
Hastane yemeğinden salyangoz çıktı!

Amasya’da hastanede personel ile hastalara dağıtılan yemekten 'salyangoz' çıktığı iddia edildi. Yemeğin tepki çeken fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

#1
Foto - Hastane yemeğinden salyangoz çıktı!

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün iddialarla ilgili idari soruşturma başlatacağı bildirildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam personel ve hastalar içinde fasulye yemeği de bulunan menüden yedi. Çalışanlardan birisi yemeğin piştiği kazandan salyangoz çıktığını iddia ederek fotoğrafını çekip Türk Sağlık-Sen Amasya Şubesi yöneticilerine bildirdi. Yemeğin fotoğrafı sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

#2
Foto - Hastane yemeğinden salyangoz çıktı!

Tepki gösterdiği konuyla ilgili araştırma yapılmasını isteyen Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Şemsettin Dümen, “Bu Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor. İdareciler daha önce de hiçbir önlem almamışlardır. Bu son noktadır” dedi.

#3
Foto - Hastane yemeğinden salyangoz çıktı!

Bin 800’ü personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişinin hastane yemekhanesinde çalışanlar tarafından günlük yapılan yemeklerden yediğini anlatan Şemsettin Dümen, “Önlem alınmazsa konuyu sağlık çalışanları olarak yargıya taşıyacağız. Bu durum sadece çalışanların değil bütün Amasya’nın sağlığını etkiliyor. Aynı yemekten hastalarımız da, refakatçiler de yiyor” diye konuştu. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise yaptığı yazılı açıklamada, “Gerekli soruşturma yapılıp sonucunda kusuru ve ihmali olanlara gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Adli ve idari tüm soruşturmalar yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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