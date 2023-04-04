Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü

“Meslek hayatım boyunca birikimlerimi fotoğrafa dökmeyi istedim” Dr. Aysuhan Okay, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle ‘Teşhisten Sanata Patolojinin Büyülü Dünyası’ adlı sergiyi açtıklarını söyledi. Her insanın bir hikayesi olduğunu, kendisinin de onlardan biri olduğunu belirten Dr. Okay, "Materyalim; mikroskop, mesleğim, cep telefonu kamerası, doku örnekleri ve hayallerim. Meslek hayatım boyunca birikimlerimi fotoğrafa dökmeyi ve bunların kalıcı olmasını istedim. Bu serginin en güzel tarafı ise gelirinin ülkemizde yakın zamanda yaşanan deprem felaketinden etkilenen üniversite öğrencilerinin eğitimine bağışlanacak olmasıdır. Sergimiz 65 adet fotoğraftan oluşmaktadır. Mide, uterus, prostat, deri, testis, tiroit dokularına ait örnekler var. Tüm fotoğraflar orijinal doku ve orijinal renktedir, sadece bazılarına hayal ederek dijital ortamda küçük eklemeler yaptım” dedi.