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Yaşam
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

2023-03-13 23:37:46
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Tokat’ta ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, hasta adam başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

#1
Foto - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Edinilen bilgilere göre, kaza Gop Bulvarı SGK Kavşağı'nda meydana geldi. A.K. idaresindeki 60 AAZ 491 plakalı hasta taşıyan ambulans, M.A. yönetimindeki 60 ACJ 059 plakalı Volkswagen marka otomobille kavşakta çarpıştı.

#2
Foto - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan yaşlı adam olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

#3
Foto - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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