2021-11-01 18:00:04 Haşim Bayram ebediyete uğurlandı
Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
70 yaşında hayata veda eden Haşim Bayram'ın naaşı öğle saatlerinde Hacıveyis Camiine getirildi.
Cenazeye, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Başkanvekili Nurettin Kılıç, KONTV İcra Kurulu Üyesi İlker Özkan, Konya Eski Baro Başkanı Hasip Şenalp, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, siyasiler, bürokratlar, iş adamları, sporcular, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.
Burada önce sevenlerinden helallik alındı. Cenaze namazını öğle namazına müteakip Konya Eski İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı.
Ardından Haşim Bayram, sevenlerinin omzunda Üçler Mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Haşim Bayram kimdir? - Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu.
İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yükseköğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.
1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Kaynak: Konhaber
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