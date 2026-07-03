Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

"GÜLİSTAN'IN HATTINDAN CEVAP GELDİ" - Gülistan'ın sim kartının Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili emniyet müdürü, söz konusu sim kartın nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, "Bu süreçler tamamen benim dışımda gelişmiştir. Vali Tuncay Sonel, bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana da herhangi bir şey söylemedi. Aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma yaşanmadı. Sim kart süreciyle ilgili olarak ise şunları söylemek istiyorum; Gülistan Doku kaybolduktan sonra ben istihbarat şubeye Gülistan'ın kullanmış olduğu telefon hattının baz sinyal bilgilerinin takip edilerek bir gelişme olması halinde haber verilmesi söylemiştim.