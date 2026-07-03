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Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

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Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

Canice katledilen ve henüz cansız bedenine ulaşılamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasında kritik isimlerden emniyet müdürünün verdiği ifadeye ulaşıldı.

#1
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde okuyan 21 yaşındaki Gülistan Doku 6 yıl önce ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda izine rastlanmayan Doku'nun 6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından başlatılan soruşturmada, cinayete kurban gittiği belirlendi.

#2
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

Henüz cansız bedenine rastlanmayan genç kızın soruşturmasında, dönemin valisi ve oğlunun da aralarında olduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Gülistan soruşturmasında dönemin kamu görevlilerinin bilgisine başvurulmak üzere ifadeleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

#3
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

"GÜLİSTAN'IN HATTINDAN CEVAP GELDİ" - Gülistan'ın sim kartının Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili emniyet müdürü, söz konusu sim kartın nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, "Bu süreçler tamamen benim dışımda gelişmiştir. Vali Tuncay Sonel, bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana da herhangi bir şey söylemedi. Aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma yaşanmadı. Sim kart süreciyle ilgili olarak ise şunları söylemek istiyorum; Gülistan Doku kaybolduktan sonra ben istihbarat şubeye Gülistan'ın kullanmış olduğu telefon hattının baz sinyal bilgilerinin takip edilerek bir gelişme olması halinde haber verilmesi söylemiştim.

#4
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

Gülistan kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat şube Gülistan'ın kullandığı gsm hattının Tunceli'de baz verdiğini ve açıldığını söylediler. Bunun üzerine ben de ya cinayet büro amirliği ya da asayiş şube müdürlüğüne konuyu ilettiğimi hatırlıyorum. Hatta bu süreçte yanlış hatırlamıyorsam cinayet büro amiri olan komiserin aktif halen gelen sim kart üzerinden kıza ulaşılabilir.

#5
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

Belki hayattadır düşüncesiyle numarayı aradığını, karşısına bir bayan şahsın çıktığını, kendisinin Aygül Doku olarak tanıttığını ve sim kartı kendilerinin açtığını söylemiş. Gsm hattının annelerinin üzerine kayıtlı olduğu için çıkartabildiklerini, belki bir haber gelir düşüncesiyle çıkarttıklarını beyan etmişti" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

"ŞÜKRÜ'YÜ VALİNİN KORUMASI OLARAK HATIRLIYORUM" - Soruşturma kapsamında tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu vali beyin koruması olarak tanıdığını belirten emniyet müdürü, "Vali beyle ilişkisinin nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

#7
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

"SİM KARTIN NASIL VE NEREDEN GÖNDERİLDİĞİNİ BİLMİYORUM" - Hat çıkarıldığı tespit edildikten sonra emniyetten herhangi birinin aile ile irtibat kurduğunu, yüz yüze görüştüğünü ve böylelikle söz konusu Gsm hattını aileden aldığını duymadığını ifade eden emniyet müdürü, "Benim de böyle bir talimatım olmadı. Ben Gökhan Ertok isimli şahsı tanımıyorum.

#8
Foto - Gülistan Doku davasında sıcak gelişme!

Söz konusu sim kartın bu şahsa nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgim yoktur. Bu süreçler tamamen benim dışımda gelişmiştir. Vali Tuncay Sonel, bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana da herhangi bir şey söylemedi. Aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma yaşanmadı" dedi.

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